Per la seconda parte del Torneo Apertura 2017, il massimo campionato colombiano, Puma ha svelato le nuove maglie del Deportivo Independiente Medellìn.

La presentazione è avvenuta in un evento tenutosi presso il Centro de Eventos Plaza Mayor, durante il quale è andato in scena anche un divertente spettacolo d’intrattenimento.

Prima maglia Independiente Medellìn 2017

Il tradizionale rosso colora la maglia casalinga che si caratterizza per il colletto a polo e la scollatura a ‘V’ in contrasto. Il bordo delle maniche e le spalle sono ricoperte di blu, mentre la parte frontale è arricchita da una texture a righine tono su tono.

Inusuale la posizione dello stemma societario e del logo Puma, entrambi sono in colonna al centro del petto per fare spazio agli sponsor che affollano la casacca. I pantaloncini e le calze sono interamente blu navy.

Seconda maglia Independiente Medellìn 2017

Per le trasferte i colori si invertono semplicemente, il blu diventa la tonalità principale e il rosso è usato per i dettagli in contrasto. Non mutano invece i pantaloncini ed i calzettoni che rimangono blu come nella divisa home.

Terza maglia Independiente Medellìn 2017

Più variegata e originale è la terza casacca contraddistinta dai colori grigio e giallo. Un gioco di chiaro-scuro sullo sfondo disegna frontalmente una grafica asimmetrica a righe di spessore differente.

I calzoncini ed i calzettoni sono anch’essi grigi con finiture gialle.

Tutte le casacche in vendita nei negozi sono numerate pur non essendo in edizione limitata, un modo per renderle uniche per ogni tifoso.

Ad accompagnare il lancio di Puma è stato il motto #S0M0SELPUE3LO.