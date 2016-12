Non abbiamo ancora finito di lamentarci per la mancata espulsione di Sergio Ramos, non abbiamo ancora finito di applaudire l’epica prestazione dei cervi giapponesi, non abbiamo ancora finito di stropicciarci gli occhi per la doppietta di Shibasaki… che vengono presentate le nuove maglie dei Kashima Antlers 2017, sempre marchiate Nike.

Prima maglia Kashima Antlers 2017

Tra i colori usati sulla maglia casalinga per la prima volta nella storia di questo club c’è il blu navy, che rimanda all’immagine del Kashimanada (nome del golfo della città di Kashima). Il rosso, che si fonde nel design a strisce orizzontali (come nel 2008) dando un senso di movimento, invece rappresenta l’anima e la storia dei vice campioni del mondo.

Il cambio del colore di base mixato con quello storico rappresenta l’atteggiamento del club che non teme le nuove sfide, ma nel rispetto della tradizione.

Infine l’utilizzo dell’oro per le rifiniture e le patch dei campioni della J.League sulle maniche sono la testimonianza della grande stagione appena conclusa.

Questo è più o meno quello che è riportato sul loro sito ufficiale, secondo me è un tributo alla squadra più forte d’Europa negli ultimi anni, il Barcellona, e l’augurio di ricalcarne le gesta in Asia. E magari un affronto ai campioni del mondo visto com’è andata a finire la finale?

Ovviamente la mia è una provocazione, non ci sono i tempi tecnici, ma la coincidenza è incredibile…

Seconda maglia Kashima Antlers 2017

Anche in questo caso un colore nuovo per i Kashima, ufficialmente denominato Hyper Pink. Questo rosa molto acceso è cromaticamente l’opposto del verde. In questo modo i giocatori risalteranno in campo amplificando la loro presenza con un forte impatto e incutendo timore agli avversari anche nelle trasferte più difficili.

Inoltre questo colore si accoppia molto bene col blu navy utilizzato per la prima maglia e col quale sono state decorate.

Anche questa è la presentazione presente sul sito dei giapponesi. Non ho niente da aggiungere se non il crescente uso di colori fluo o comunque pop per le seconde maglie marchiate Nike.

I pantaloncini sono sempre rosa, mentre i calzettoni sono blu navy.

Video di presentazione

Sparl Brilliance: 2017 Season Official Kit 2017 Season Official Kit PV. Опубліковано Kashima Antlers 24 грудня 2016 р.

Come vi sembrano i nuovi kit dei Kashima Antlers per la J.League 2017?