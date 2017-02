Voliamo in Spagna e atterriamo nell’isola di Gran Canaria, dove anche quest’anno è rimasto indissolubile il binomio tra l’Union Deportiva Las Palmas e Acerbis, unione che prosegue fruttuosamente dal lontano 2014, e che, notizia fresca di pochi giorni fa, continuerà fino al 2019 grazie all’accordo firmato dall’amministratore delegato del brand lombardo, Guido Acerbis e il direttore generale Patricio Vinayo.

Dopo essere stata la squadra rivelazione della scorsa stagione, la compagine isolana ha presentato quest’estate nello stadio “Gran Canaria” le maglie per la Liga 2016-2017, divise che rimangono strettamente legate alla tradizione del club ma che al contempo risultano ricercate e moderne, disegnate appositamente dal brand orobico. Andiamo a vederle più nel dettaglio.

Prima maglia Las Palmas 2016-2017

La maglia casalinga del Las Palmas si presenta nei classici colori sociali, giallo e blu royal, che si coniugano alternativamente tra la maglietta ed i pantaloncini. La scelta dei colori non è casuale, infatti è un richiamo e un omaggio alle bellezze naturali dell’isola: “El oro de nuestras playas y el azul de nuestro mar” (l’oro dello nostre spiagge e il blu del nostro mare).

La maglia è gialla amarillo con dettagli di colore blu royal quali il colletto a polo chiuso da un bottone a pressione, le righe verticali che partono lateralmente sul petto e terminano a conclusione della maglietta stessa, il main sponsor e i loghi di Acerbis.

Sulle maniche è ben visibile la “A” del brand italiano mentre il bordo è colorato di bianco, blu e giallo, ossia i colori della bandiera delle Canarie. Sulla manica sinistra è ricamata la data 1949, l’anno di fondazione del Las Palmas, dalla parte opposta è applicata la patch ufficiale de La Liga.

Passando al retro della maglia, la stessa mantiene l’equilibrio e la specularità della parte frontale, con la presenza delle due righine verticali. Le personalizzazioni sono anch’esse blu, così come lo sponsor IOC.

Passando ai pantaloncini, essi sono blu royal con i numeri di colore giallo; anche i calzettoni sono blu e si chiudono con un risvolto giallo.

All’occorrenza, in base al colore della divisa degli avversari, il kit casalingo si abbina ai pantaloncini e calzettoni gialli, per un look total yellow.

Seconda maglia Las Palmas 2016-2017

La novità assoluta proposta da Acerbis quest’anno è la maglia da trasferta, in un’insolita colorazione arancione corallo.

Il template della divisa rimane il medesimo utilizzato per il kit casalingo, con la maglietta, i pantaloncini e i calzettoni, tutti total orange. Uguali rimangono gli inserti blu royal, quali il colletto e le righe verticali, così come il logo di Acerbis sulle maniche.



Sempre per questioni cromatiche, quest’anno il Las Palmas ha utilizzato la divisa da trasferta abbinando però i pantaloncini blu casalinghi con una particolarità: i numeri e le personalizzazioni sul retro della maglietta away sono blu, invece i numeri sui pantaloncini sono di colore giallo.

Maglie portiere Las Palmas 2016-2017

In fase di presentazione è stata svelata una divisa da portiere interamente bianca, ma nel corso della stagione si sono alternati ben altri cinque completi: verde, rosso, nero, blu e arancione.

Come giudicate il lavoro della bergamasca Acerbis per l’UD Las Palmas 2016-2017?