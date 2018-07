Continua il binomio italo-spagnolo fra l’UD Las Palmas e Acerbis, la quale per il quarto anno consecutivo produrrà in esclusiva per il club canario tutte le divise da gioco e per il tempo libero.

La presentazione della collezione 2018-2019 si è svolta presso lo stadio di Gran Canaria, andiamo a vederla nel dettaglio.

Prima maglia UD Las Palmas 2018-2019

La maglia casalinga si presenta nei classici colori sociali, giallo e blu royal. La scelta dei colori è da sempre un richiamo e un omaggio alle bellezze naturali dell’isola: “El oro de nuestras playas y el azul de nuestro mar”.

Anche per questa collezione il brand orobico non ha lesinato particolari e attenzioni riservate normalmente a un top club: bandiera dell’isola di Gran Canaria sul retro del collo, a suggellare il forte legame con l’arcipelago, bande laterali in mesh elasticizzato blu royal e chiusura delle maniche con sfumatura sempre blu. Ulteriore novità è il colletto alla coreana con bottone a chiusura dello stesso.

Il kit casalingo si completa con i pantaloncini e i calzettoni blu royal con inserti gialli.

Seconda maglia UD Las Palmas 2018-2019

Per quanto riguarda la divisa da trasferta Acerbis conferma il trend alternativo delle ultime due stagioni (arancio corallo nel 2016-2017 e grigia nel 2017-2018) proponendo una divisa verde militare con inserti gialli. La scelta cromatica ha un motivo particolare: interpretare lo spirito dei combattenti militari che i giocatori dovranno avere in ogni partita.

Anche per la divisa da trasferta, che segue il medesimo template di quella casalinga, sono presenti i particolari quali la bandiera dell’isola di Gran Canaria sul retro del collo, bande laterali gialle in mesh elasticizzato e bordo delle maniche con sfumatura gialla. Presente anche qui il colletto alla coreana chiuso da un bottone.

La divisa da trasferta si completa con pantaloncini e calzettoni verde militari con inserti gialli.

In ultimo da segnalare che il tessuto utilizzato per queste divise è il Lxpro X, leggero, traspirante ed elastico che garantisce ottima vestibilità e comfort per i calciatori.

Cosa ne pensate del nuovo lavoro fatto da Acerbis per il Las Palmas 2018-2019? Il brand orobico ha soddisfatto le aspettative e ha confermato i miglioramenti degli ultimi anni?