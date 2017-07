La stagione del Lecce è iniziata ufficialmente con la presentazione della campagna abbonamenti, nel corso della quale sono state mostrate le nuove maglie 2017-2018. La collezione della squadra salentina è stata realizzata per il quinto anno consecutivo da Legea, subentrata nel 2013 allo storico partner tecnico Asics che produceva le maglie dei giallorossi da ventidue anni.

Il campionato di Serie C che inizierà tra meno di un mese potrebbe esser l’ultimo assieme a Legea. Con il contratto in scadenza a giugno del 2018 la società giallorossa sta valutando possibili alternative, senza escludere l’ipotesi del rinnovo con Legea; il proseguimento del rapporto con il brand campano sembra dividere la piazza giallorossa.

Prima maglia Lecce 2017-2018

La prima maglia, giallorossa come da tradizione, cattura l’occhio per le sottili strisce verticali che alternano i colori societari. Una tonalità molto scura di blu colora il bordo delle maniche e il colletto a polo, dietro al quale sono cuciti i simboli della società e della città di Lecce, la lupa e il leccio, albero tipico della Puglia.

La fitta palatura giallorossa decora anche le maniche, mentre sul retro è interrotta da un grosso spazio giallo che ospita le personalizzazioni. Le stampe di nomi e numeri, applicate in blu, sono attraversate da una riga gialla che le scava nell’interno e sono impreziosite dallo stemma societario alla base dei numeri.

Lo sponsor tecnico Legea firma la maglia con il solo lettering cucito sul petto, senza loghi su spalle e maniche. I pantaloncini e i calzettoni blu navy spezzano la divisa casalinga dei giallorossi.

Seconda maglia Lecce 2017-2018

In trasferta permane il bianco della passata stagione, accompagnato dai colori sociali che interessano le finiture. Sulla spalla sinistra è presente un inserto giallorosso che si proietta sul retro della casacca, mentre sul lato opposto i colori societari decorano la parte superiore della manica.

Il blu navy questa volta colora i bordi delle maniche e il contorno del colletto, oltre al lettering di Legea cucito in diagonale sulla spalla destra. A differenza della maglia casalinga qui lo stemma è cucito al centro del petto. In bianco sono anche i pantaloncini, bordati di blu, e i calzettoni.

L’amministratore delegato del Lecce, Alessandro Adamo, ha spiegato durante la presentazione che la casacca bianca si ispira a quelle dei primi anni Duemila, periodo fortunato per i salentini, sperando che sia di buon auspicio per la prossima stagione.

Terza maglia Lecce 2017-2018

Come alternativa alla maglia bianca, i salentini potranno contare in trasferta anche su una divisa nera. La maglia è decorata da una trama a strisce oblique tono su tono e da una striscia giallorossa che scorre lungo le spalle.

Il colletto alla coreana si chiude con un doppio bottoncino su un bordo rosso; colore che ritroviamo sui bordi della maniche. Sul fianco sinistro della casacca, appena percettibili, sono impressi tono su tono la lupa e il leccio, i simboli della società salentina.

Sul petto e sulle maniche è cucito il logo di Legea con il calciatore in sforbiciata, mentre lo stemma societario prende la posizione laterale che occupa anche nella prima maglia. Le personalizzazioni poste sul retro sono applicate in oro. Calzettoni e pantaloncini neri completano il look total black dei lupi del Salento.

Una collezione sicuramente in grado di catturare l’attenzione degli appassionati per il look retrò infuso dalle strisce strette della prima maglia e per l’abbinamento tra nero e oro, senza dimenticare i colori societari nella terza divisa.

A mio avviso il punto debole della proposta di Legea per il 2017-2018 consiste nel apporre tre loghi diversi sulle tre maglie, creando disordine nella collezione. Un’altra miglioria sarebbe stata, a mio avviso, quella di rendere più visibile il bel dettaglio dei simboli cittadini sulla terza maglia, magari contornando di giallo e rosso l’immagine.

In attesa di osservare i kit sul campo, quali sono le vostre impressioni sulle nuove maglie del Lecce 2017-2018?

Photocredit: leccenews24.it – Michel Caputo