Home made shirts o per dirla in italiano maglie fatta in casa, questa è stata la scelta fatta dal Lecce per il ritorno in cadetteria dopo sette lunghissimi anni.

Alla scadenza del contratto con Legea, durato cinque stagioni, la società salentina ha rifiutato le proposte delle aziende di sportwear e congiuntamente ha lanciato il marchio M908 (908 è un richiamo alla data di fondazione del Lecce nel 1908), con il quale ha prodotto autonomamente le divise 2018-2019.

Da segnalare che ad oggi il Lecce è l’unica squadra nel calcio professionistico italiano che ha optato per questa scelta autarchica.

Prima maglia Lecce 2018-2019

La maglia casalinga del Lecce segue la tradizione del club salentino, presentandosi a righe verticali, per la precisione quattro gialle e cinque rosse, che vanno a chiudersi, trasversalmente o in maniera perpendicolare al colletto girocollo blu. Da segnalare che le due righe rosse più esterne sono bordate da un inserto blu che si fa più spesso all’altezza delle spalle e va a chiudersi a fondo maglietta, in maniera trasversale, formando quasi uno scudo frontale.

Le medesime righe rosse rimangono più spesse di quelle frontali, in quanto si estendono anche sul fianco e sulle maniche, di colore rosso con inserto verticale giallo e chiusura circolare blu. Il kit casalingo si completa con i pantaloncini blu notte decorati dagli inserti giallorossi sul bordo e con i calzettoni rossi arricchiti dal risvolto giallo.

Seconda maglia Lecce 2018-2019

La divisa away si presenta bianca e grigia: più precisamente la maglia viene divisa trasversalmente da due inserti gialli e rossi a nastro, i quali non seguono un percorso ben preciso ma danno dinamicità alla divisa, richiamando la fluidità di un nastro pendente. Da questa divisione, la parte destra della maglia è totalmente bianca, invece nella parte sinistra è inserito un camouflage grigio, che richiama nel colore e nel disegno le pietre con cui è costruito il centro di Lecce.

È sempre presente il blu sul colletto a girocollo e sul bordo delle maniche. L’away kit si completa con pantaloncini e calzettoni bianchi con il medesimo inserto a nastro giallorosso.

Terza maglia Lecce 2018-2019

La terza divisa del club leccese è di colore blu notte con un richiamo ai colori sociali tramite due righe diagonali con “effetto graffio” una gialla e una rossa, la prima che taglia il petto e la seconda più bassa nella fascia addominale. Particolare degno di nota nella parte bassa della divisa è la stampa in sublimazione tono su tono di uno scorcio della città di Lecce.

I pantaloncini e i calzettoni della terza divisa sono blu navy con i medesimi “graffi” della maglia.

Maglie portiere Lecce 2018-2019

La collezione creata da M908 si chiude con le due divise dei portieri che si presentano con il medesimo template e personalizzazione della terza maglia, ma con due colori diversi: verde la prima e celeste la seconda.

A contorno della presentazione il vicepresidente Liguori ha rilasciato queste dichiarazioni circa la scelta di autoprodurre le divise : “Il nostro rapporto con Legea è durato cinque anni e ci teniamo a ringraziarli per il servizio che ci hanno fornito ma abbiamo preferito fare delle nuove scelte. Tantissime aziende ci hanno contattato offrendoci contratti importanti dal punto di vista economico, parliamo di cifre che di norma solo le squadre di Serie A percepiscono. Ma abbiamo optato per un cambiamento radicale e suggestivo, realizzare un marchio tutto nostro. Questa scelta nel breve periodo porterà la società a perdere qualcosa: dovremo, infatti, rinunciare agli introiti che uno sponsor tecnico ci avrebbe garantito immediatamente, ma a lungo andare ne raccoglieremo i frutti e saremo pronti a reinvestirli per il bene di questa squadra”.

Cosa ne pensate delle nuove maglie del Lecce 2018-2019 brandizzate M908? Approvate la scelta fatta dal club salentino o preferivate uno sponsor tecnico affermato?

Photocredit: uslecce.it | illeccese.it