Ha fatto scalpore la nuova maglia away del Club Deportivo Leganés 2018-2019, presentata insieme a Joma per la stagione in cui il club spagnolo celebrerà i 90 anni di vita.

Seconda maglia Leganés 2018-2019

La maglia si distingue per le righe verticali con il tricolore verde, bianco e rosso, replicato anche sulle maniche e sulla parte inferiore del retro. Questo stile è stato utilizzato dal 1930 fino a metà anni ’40, un periodo in cui campeggiava pure sullo stemma societario.

Il colletto è alla coreana e si chiude grazie agli eleganti laccetti neri che conferiscono alla casacca un tocco vintage, nonostante i materiali siano ovviamente moderni. Sul retro del collo c’è il logo celebrativo dei 90 anni con la scritta “Donde quiera que se encuentre” presa dall’inno ufficiale, infine le date “1928-2018”.

Campagna abbonamenti Leganés

La nuova maglia da trasferta è stata usata anche nel video promozionale della campagna abbonamenti, protagonista è un simpatico anziano alle prese con un match molto speciale. Non vi anticipiamo nulla per non rovinarvi la sorpresa…



Anche se non sembra esserci nessun legame con l’Italia, la nuova maglia away del Leganés è un inno al nostro amato tricolore. Vi piacerebbe vedere qualcosa di simile anche per la nostra nazionale?