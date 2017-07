Al motto “be fearless” sono state presentate le nuove maglie del Leicester City 2017-2018 per la Premier League. Anche in questa stagione è Puma a produrre il vestiario delle Foxes; il brand tedesco è subentrato a Burrda nel 2012-2013 ed è giunto al suo sesto campionato consecutivo nelle Midlands Orientali.

Prima maglia Leicester City 2017-2018

La nuova maglia del Leicester non si presenta rivoluzionata rispetto a quella della passata stagione e si mantiene in linea con la tradizione delle Foxes.

Anche quest’anno Puma abbina al blu della casacca delle finiture dorate, consistenti in una banda posta sulle spalle che sfuma verso le maniche. Per dare un tocco di classe alla nuova maglia del Leicester Puma propone un elegante colletto alla coreana, chiuso da un bottoncino, e una serie di pinstripes tono su tono.

Il logo Puma, posto sul petto e su entrambe le maniche, è dorato, mentre le personalizzazioni e il main sponsor King Power sono applicati in bianco.

In tinta con la maglia i pantaloncini e i calzettoni, che completano il look total blue del Leicester. I pantaloncini sono decorati da un inserto a spina dorato che scorre lateralmente, mentre sui calzettoni è ricamato il monogramma della società inglese.

Maglie portiere Leicester City 2017-2018

Assieme alla prima maglia sono state svelate stata svelata anche le nuove maglie da portiere. Il nuovo modello per gli estremi difensori consiste in un kit monocolore decorato da una banda sfumata posta lungo spalle e maniche.

La prima colorazione proposta è il nero, abbinato all’arancione per le finiture di maglia, pantaloncini e calzettoni. La seconda mantiene l’arancio per le decorazioni ma con il bianco come colore principale. Infine una divisa arancione rappresenta la terza scelta per i portieri dei Foxes. Tre divise da portiere accomunate dall’arancione: che ci sia un riferimento alla volpe dello stemma?

Le maglie del Leicester City 2017-2018 in campo

La nuova divisa home ha fatto il suo esordio ufficiale nell’ultima giornata di Premier League contro i rossoneri del Bournemouth.

In attesa di scoprire le novità da trasferta, come vi sembrano le maglie del Leicester 2017-2018?