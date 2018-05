A poche settimane dal termine di una stagione finora esaltante con l’approdo alla semifinale di Champions League, il Liverpool ha svelato la nuova maglia per la Premier League 2018-2019.

Lo sponsor tecnico è ancora New Balance, questo significa che il contratto in scadenza a giugno è stato rinnovato pur senza un annuncio ufficiale.

Prima maglia Liverpool 2018-2019

Fedele alla tradizione con il rosso a farla da padrone, la nuova maglia dei Reds si distingue per il colletto a polo chiuso da un bottone e cinto da una riga bianca. Sullo sfondo della parte frontale c’è una fantasia tono su tono che richiama l’architettura della tribuna Main Stand di Anfield, su questa poggiano il logo di New Balance, il Liver Bird e il main sponsor Standard Chartered.

Il co-sponsor Western Union è applicato sulla manica sinistra, anch’esso in bianco per non pregiudicare l’estetica della casacca.

Sul retro, all’altezza della nuca, troviamo il ricordo della tragedia di Hillsborough con le fiaccole e il numero 96. Più in basso i nomi e i numeri con un font ispirato a quello dei segnali stradali della città di Liverpool.

Minimali i pantaloncini rossi, più elaborati i calzettoni che presentano un motivo tonal a righe, una fascia bianca e l’acronimo “L.F.C.”

“La nostra maglia non è semplicemente qualcosa da indossare in gara, è quello che siamo come squadra. Ci sentiamo estremamente orgogliosi quando indossiamo la maglia del Liverpool, è molto più di quello che si può immaginare”, sono state le parole del capitano Jordan Henderson.

Per promuovere il lancio i Reds sorteggeranno 30 persone che hanno già pre-ordinato la casacca per riceverla senza sborsare un euro. Inoltre saranno donate 125 maglie ad altrettanti bambini delle scuole coinvolte nel programma Red Neighbours.

Maglia portiere Liverpool 2018-2019

La prima maglia svelata per i portieri è gialla con un colletto classico a girocollo, in evidenza le maniche che sono interessate da una grafica a puntini neri. Sempre neri sono lo stemma e il main sponsor, mentre il co-sponsor si tinge di bianco.

Calzoncini e calzettoni sono anch’essi gialli con finiture nere.

Queste le novità di New Balance per la prossima stagione, che ne dite del nuovo look del Liverpool 2018-2019?