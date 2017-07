La Lucchese Libertas 1905 riaccende i motori in vista della nuova stagione con la presentazione delle tre maglie 2017-2018 per il campionato di Serie C.

La collezione delle pantere rossonere, prodotta da Legea, è stata svelata nel corso di una conferenza stampa tenutasi allo stadio Porta Elisa, indossata dalle ragazze del Nottolini Volley, formazione di pallavolo lucchese.

Il nuovo look dei rossoneri si divide fra conferme e novità, con la prima e la terza maglia riproposte dalla stagione scorsa, e una nuova casacca away, grande novità della collezione. La prima maglia della Lucchese era stata presentata ad ottobre inoltrato, dopo le prime giornate di campionato giocate con un modello provvisorio.

Prima maglia Lucchese 2017-2018

La classica maglia rossonera delle pantere ripropone il modello della passata stagione, caratterizzato da sette strisce verticali di medio spessore. Il colletto a V appuntito presenta una tripla bordatura che alterna i colori sociali, mentre i bordi delle maniche sono neri. La palatura rossonera colora anche le maniche, mentre sul retro si interrompe nella parte superiore dove un riquadro nero ospita le personalizzazioni e la scritta “AS Lucchese Libertas” ricamata all’altezza del collo.

Le numerazioni bianche, accompagnate da un sottile contorno, sono arricchite dalla figura della pantera rampante alla base. Il logo dello sponsor tecnico Legea è presente su entrambe le maniche, ed è cucito nella stessa versione anche sul petto; al centro della maglia domina il vistoso main sponsor biancoverde Dì TV.

La casacca rossonera è impreziosita dalla silouette della pantera rampante, simbolo della città di Lucca, raffigurata in bianco sul fianco sinistro della maglia. Il simbolo araldico è raffigurato anche nello stemma societario del club toscano, inserito in oro su sfondo rossonero. Sull’altro lato dell’ovale troviamo il bianco e il rosso, colori della città toscana.

La divisa casalinga abbina alla maglia rossonera un pantaloncino nero con bordatura elastica rossa coordinata all’orlo inferiore. I calzettoni sono invece completamente neri. Come alternativa i rossoneri possono contare su pantaloncini e calzettoni bianchi.

Seconda maglia Lucchese 2017-2018

La grande novità della collezione è rappresentata, come abbiamo detto in apertura, dalla nuova casacca da trasferta. Il giallo fluo della passata stagione lascia il posto al bianco che colora un modello classico caratterizzato da un elegante colletto a polo nero.

Al centro della maglia domina la data di fondazione del club toscano, stampata in argento e circondata da un inserto rossonero che attraversa diagonalmente il busto. Colori sociali ancora protagonisti con il nero che caratterizza i bordo manica, coordinati al colletto a polo, e la scritta “AS Lucchese Libertas” ricamata dietro al colletto; il rosso colora invece le personalizzazioni, stampate nello stesso font della prima maglia, con la pantera disegnata sulle numerazioni.

La divisa away indossata dalla pallavolista Fabiana Chericoni nel corso della conferenza stampa di presentazione, abbinava alla casacca bianca i pantaloncini della versione home e un paio di calzettoni rossi. Oltre a questa soluzione, nel corso della stagione, i calciatori rossoneri potranno utilizzare un kit total white o abbinare la maglia bianca a pantaloncini e calzettoni neri.

Terza maglia Lucchese 2017-2018

Confermata dalla stagione scorsa la divisa nera, molto apprezzata dalla tifoseria. La maglia è caratterizzata da un motivo tartan grigio antracite su fondo nero; il colletto alla coreana si chiude con due bottoni su un inserto rosso, coordinato ai due bordomanica.

I loghi Legea, sono cuciti sulle maniche e sul petto, in posizione leggermente sfasata rispetto allo stemma societario dei rossoneri. Al centro è applicato il main sponsor biancoverde, mentre sul retro ritroviamo la scritta “AS Lucchese Libertas” e le personalizzazioni in bianco.

Il terzo kit della Lucchese si compone con gli stessi pantaloncini e calzettoni neri della versione home, presentandosi quindi come una divisa total black.

La presentazione delle maglie nel centro storico

Oltre alla conferenza stampa di presentazione, le pallavoliste della Nottolini Volley si sono rese protagoniste di un servizio fotografico nel centro storico di Lucca con le casacche per la prossima stagione.

Alice Coselli ha indossato la prima maglia rossonera; Fabiana Chericoni la versione away e Silvia Bianchini la terza maglia nera. Nel corso della presentazione, a rappresentare i colori della squadra di volley di Capannori, ha sfilato anche la giocatrice Martina Masini, con la divisa di rappresentanza della Nottolini Volley.

Una collezione strutturata sulle basi lanciate la scorsa stagione, che vede la sostituzione del kit giallo fluo, mai completamente apprezzato dalla tifoseria, con una classica divisa bianca.

Qual è il vostro giudizio sulle tre maglie della Lucchese per la Serie C 2017-2018?