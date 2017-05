Per il terzo anno consecutivo è l’italiana Lotto a firmare le maglie del Mainz 05, la presentazione è avvenuta pochi giorni prima della sfida casalinga contro l’Eintracht Francoforte che è valsa la permanenza in Bundesliga.

Prima maglia Mainz 05 2017-2018

La nuova casacca del club tedesco è rossa con maniche raglan di colore bianco, a loro volta decorate da due baffi rossi ai lati del colletto a girocollo.

Un approfondimento merita lo sfondo, caratterizzato da un effetto onda 3D che crea un gioco di chiaro-scuro. Lo stemma del Mainz 05 e i loghi di Lotto sono applicati a caldo, così come il main sponsor Kommerling. Un ulteriore dettaglio è l’anno di fondazione “1905” posto sul retro del collo, a sovrastare la stampa di nomi e numeri colorati bianco.

A livello tecnico la maglia è stata realizzata in due tessuti differenti: le maniche sono in “Polypropilene”, un tessuto ultraleggero e traspirante in fibra ecologica 100% riciclabile; il corpo invece è in “Poliwave”, un tessuto morbido ed elastico con una grande traspirabilità.

“La nuova maglia ha uno stile sportivo e moderno ed è sviluppata con materiali di alta qualità. Gli elementi tradizionali come il logo, i colori del Mainz 05 e l’anno di fondazione del Club sono stati combinati con dei tessuti tecnici all’avanguardia: una maglia di classe con un design fanstastico”, ha dichiarato il direttore sportivo del Mainz 05 Rouven Schröder.

I pantaloncini replicano il modello dello scorso anno e sono bianchi con un inserto ondulato in contrasto. I calzettoni sono rossi.

“Siamo molto lieti di accompagnare il Mainz anche nella prossima stagione sportiva. Per la nuova divisa abbiamo progettato un outfit che combina i colori della tradizione abbinandoli ad un design unico e originale e a tessuti altamente performanti che costituiscono la cifra distintiva di questa divisa, rappresentando al meglio l’expertise di Lotto nel mondo performance nel combinare l’innovazione tecnica e la qualità del design”, sono le parole di Andrea Tomat, presidente di Lotto Sport Italia.