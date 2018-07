Una nuova era è iniziata a Milano, una nuova era targata Puma e AC Milan.

La nuova maglia del Milan 2018-2019 è alimentata dai fan, dalla cultura e dalla passione di Milano, il primo kit realizzato da Puma per i rossoneri si ispira alla lunga storia e alla tradizione centenaria e vincente del club.

Prima maglia Milan 2018-2019

Nove strisce verticali, cinque rosse e quattro nere, con un colletto a polo chiuso da un bottone, così Puma bagna l’esordio con il Milan. Le maniche con taglio raglan sono nere intervallate da una riga rossa al centro.

Una delle novità più succose è il ritorno del diavolo stilizzato usato a cavallo fra gli anni ’70 e ’80, applicato sul retro all’altezza della nuca, per esaltare le radici del club e la famosa citazione del suo fondatore Herbert Kilpin: “Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari!”

I nomi e i numeri sono bianchi con un font squadrato molto simile a quello già visto sulle maglie dei Mondiali 2018 firmate Puma.

Nelle foto della campagna di lancio i pantaloncini sono bianchi, Puma ha realizzato anche una versione nera da utilizzare in base ai colori degli avversari. Bianchi pure i calzettoni che si distinguono per il risvolto a righe e le iniziali del club ricamate sul polpaccio.

Maglie portiere Milan 2018-2019

Interamente ricoperta di un giallo vivo è la prima maglia da portiere, caratterizzata da una quasi impercettibile grafica tono su tono. Il colletto è a girocollo con il diavolo stilizzato sul retro.

Video “A New Milan”

Per celebrare il lancio del nuovo kit, Puma ha creato la campagna “A New Milan”. Si ispira alla giovanile esuberanza e creatività della città e alla passione dei fan che si riflette in una nuova era di giovinezza e di energia all’interno del club, alimentando un ardente desiderio di successo.

In attesa di scoprire l’intera collezione, come giudicate l’esordio di Puma con il Milan?