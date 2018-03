Il 3 marzo 2018 ha preso il via la 23ª stagione della Major Soccer League, la massima serie del sistema calcistico di Stati Uniti d’America e Canada. I team partecipanti sono 23, come gli anni che sono passati dalla nascita della lega.

La lega è in continua espansione e, dopo l’aggiunta di Atlanta United e Minnesota United la stagione scorsa, quest’anno a debuttare è il Los Angeles FC, seconda franchigia della città più grande della California.

Tutte le maglie sono griffate Adidas, in linea con quanto avviene nelle grandi leghe americane di sport professionistici, dove il materiale tecnico è sempre fornito dallo stesso produttore in virtù di un contratto unico. Lo stesso contratto prevede che a ogni franchigia sia fornita una sola maglia nuova a ogni stagione, in modo che ogni divisa venga utilizzata per almeno due stagioni.

Il lancio delle nuove maglie nordamericane è sempre un momento seguito con attenzione dagli appassionati di maglie, sia perché spesso e volentieri Adidas “testa” template nuovi, che sbarcheranno in Europa solamente tra qualche mese, sia per la moltitudine di maglie uniche e altamente personalizzate per ogni club. Tuttavia le ultime due stagioni, da quando si sono fatti onnipresenti i completi monocromatici, hanno visto venir meno l’ultimo aspetto. Ebbene, la stagione corrente non fa eccezione: su 46 completi, 9 di questi sono “all-dark” (completi neri, antracite o blu navy) e ben 14 “all-white”.

Atlanta United FC

La nuova maglia da trasferta si chiama “King Peach” in omaggio all’omonimo frutto tipico dello Stato della Georgia, nonché a uno striscione esposto dai tifosi rossoneri nella stagione scorsa. Il completo è bianco con accenti arancioni. La maglia è caratterizzata da una trama geometrica grigio chiaro che ricorda i pannelli di un pallone da calcio e la copertura del Mercedes-Benz Stadium.

In casa è stata mantenuta la maglia dell’esordio a strisce rossonere.

Chicago Fire

Nell’anno del ventesimo anniversario dal debutto in MLS, la prima maglia dei Chicago Fire ricalca quella del 1998. Rossa con fascia centrale bianca e dettagli Adidas in blu. Il retro del colletto è impreziosito dalle quattro stelle a 6 punte che decorano la bandiera della città. La seconda di queste è rossa anziché bianca a ricordare l’incendio che devastò la città nel 1871 e che dà il nome al team.

Divisa away in grigio con finiture rosse e blu.

Colorado Rapids

Il nuovo completo casalingo ricalca i colori dei “fratelli” hockeystici dei Colorado Avalanche, anche se rimanendo in ambito calcistico questa combinazione cromatica richiama alla mente il più celebre claret and blue dei club inglesi come Aston Villa e West Ham.

Completo away con i colori giallo e blu dello stato del Colorado.

Columbus Crew SC

Look all-black in trasferta per il team di Columbus. La maglia è rifinita con una grafica a scacchi tono su tono e dettagli antracite. Sul retro troviamo uno scudo contenente il numero 96, in riferimento alla stagione inaugurale della MLS.

La prima maglia è gialla con gli iconici scacchi a decorare i fianchi.

DC United

A complemento dell’assurda maglia “piumata” della stagione scorsa, il team della capitale indossa un completo all-black. La maglia è vivacizzata da un pattern a sottili strisce orizzontali grigio-nere. Il retro del colletto ospita le coordinate GPS del nuovo stadio, mentre l’etichetta sul fondo della maglia reca la data 1792, anno di fondazione della città e del District of Columbia.

Sulla casacca away spiccano le ali dell’aquila stilizzate a ornare il petto.

FC Dallas

Il team del Texas affronta la nuova stagione con una maglia ispirata alla bandiera dello Stato. Maglia spezzata in una parte superiore bianca e una inferiore rossa e maniche blu. Il retro del colletto reca la scritta “Pride of Texas”, con la X stilizzata a forma di stella. La manica sinistra ospita un’ulteriore stella bianca, al centro della quale ci sono le iniziali della leggenda Lamar Hunt.

Come maglia da trasferta ritorna la magnifica maglia “cielo stellato” della scorsa stagione.

Houston Dynamo

Rimaniamo in Texas per una delle maglie più belle di questa stagione. Il completo da trasferta della Houston Dynamo è nero con dettagli arancioni. Al centro della maglia svetta una fascia con diverse tonalità di arancione a rappresentare la diversità e l’identità multiculturale tipiche della città e del club. Ma allo stesso tempo è un ovvio omaggio non dichiarato alle maglie che gli Houston Astros (baseball) indossarono negli anni ’70.

La maglia casalinga è arancione con finiture bianche.

Los Angeles FC

La stagione inaugurale del nuovo team di Los Angeles prevede due completi cromaticamente opposti. Mentre il completo casalingo è “all-black”, quello da trasferta è completamente bianco. Stemmi e strisce Adidas sono dorati su entrambe le maglie.

L’unica personalizzazione vera e propria è rappresentata da una grafica tono su tono che vuole omaggiare l’architettura Art Deco della capitale della California. Il main sponsor è Youtube, la piattaforma video trasmetterà in diretta streaming tutte le partite della squadra.

LA Galaxy

Il derby di Los Angeles vedrà opposte due compagini che vestono ognuna un completo “all-white” e uno “all-dark”. La tradizionale maglia bianca con fascia obliqua blu e contorno giallo non ha bisogno di presentazioni, in trasferta ecco il blu navy con un pattern striato e finiture più chiare.

Minnesota United

Dopo aver debuttato con due completi da catalogo nella stagione scorsa, tutti speravano che il Minnesota United riproponesse la caratteristica maglia della NASL. Invece la nuova maglia casalinga è un’interessante palata a strisce in due tonalità di grigio con dettagli celesti. La gavia (uccello simbolo del club) fa comparsa sull’etichetta sul fondo della maglia e sotto forma di un unico bottoncino rosso, come l’occhio del volatile, a chiudere il colletto.

Montreal Impact

Il team canadese è l’unico che riutilizza entrambi i completi della stagione precedente. Le uniche differenze sono l’omaggio ai 25 anni del club mediante una patch apposta sul petto, e il colore di nomi e numeri che diventa argento.

New England Revolution

Il team proveniente dall’area metropolitana di Boston attinge profusamente da colori e simboli della Rivoluzione Americana, nonché dalla bandiera degli Stati Uniti. Per la stagione 2018 i Revolution ripropongono una maglia blu navy con dettagli rossi e bianchi, ma stavolta le strisce che adornavano il centro della maglia sono state spostate sul lato e ridipinte in due tonalità diverse di blu.

Per le partite in trasferta fa ritorno la gradevole maglia away partita in biancorosso.

New York City FC

Il completo da trasferta del New York City che va a sostituire una delle maglie meglio riuscite della stagione 2016 prevede un elegante look antracite con dettagli celesti. Il dettaglio più interessante è rappresentato dalla grafica che richiama le tre strisce Adidas tipiche degli anni’90 e che vedremo su alcune maglie ai prossimi Mondiali 2018.

In casa è stata mantenuta la tipica maglia celeste con dettagli blu.

New York Red Bulls

I Red Bulls abbandonano i tradizionali completi da trasferta gialloblù per adottare un look speculare a quello indossato in casa: maglie rosse, pantaloncini bianchi, calzettoni rossi. La grafica tono su tono richiama i grattacieli e i ponti che attraversano la Grande Mela.

Orlando City SC

Per l’Orlando City, orfano di Kakà, ecco in trasferta l’ennesimo completo “all-white” accompagnato da dettagli viola e sette pinstripes tono su tono, come le sette stagioni che il club ha giocato finora, delle quali quattro in USL PRO.

In casa la maglia è viola con strisce adidas in oro sulle spalle.

Philadelphia Union

La maglia di Philadelphia era una delle più iconiche nel panorama del soccer: blu navy o nero con un grosso palo centrale giallo o oro. Il nuovo completo, invece, è antracite come tanti altri, mentre l’oro è riservato ai dettagli. Il centro della maglia ospita sottili strisce orizzontali tono su tono che la rendono fin troppo simile a quella di Columbus.

Maglia bianca con maniche e fianchi blu per i match in trasferta.

Portland Timbers

Dopo aver proposto diverse maglie ricercate e particolari negli ultimi anni, la squadra dell’Oregon propone anch’essa un nuovo completo “all-white” per le trasferte, in casa torna il completo verde dello scorso anno.

Real Salt Lake

La nuova maglia del Real dello Utah è rossacome da tradizione. La novità è rappresentata dal blu che adorna le maniche. Come al solito i dettagli saranno gialli. In trasferta la maglia è semplicemente bianca.

San Jose Earthquakes

Il completo bianco away del San Jose Earthquakes (già, un altro) con dettagli blu presenta una pregevole grafica grigio chiaro che richiama le linee di faglia che i terremoti lasciano su una struttura rocciosa dopo una frattura.

L’etichetta SJ74 omaggia la stagione durante la quale il team debuttò in NASL, mentre sul retro del collo c’è un bollo che ricorda il supporto alla Navy Seal Foundation. Il 5% del ricavato dalla vendita delle maglie sarà devoluto in beneficenza.

Seattle Sounders FC

La nuova prima maglia dei Seattle Sounders è verde con dettagli blu. La particolare grafica che decora il corpo della maglia è la stessa che abbiamo visto sull’attuale maglia away dell’Ajax.

Completo bianco con dettagli celeste in trasferta per i campioni del 2016.

Sporting Kansas City

Con quello di Kansas City ci troviamo di fronte a un altro completo nero. A dare un tocco di personalità alla maglia troviamo una grafica “Argyle” (a losanghe) sul retro del colletto, a richiamare la stupenda maglia del 2013. I dettagli sono argento.

In casa divisa celeste con righe tono su tono e colletto bianco.

Toronto FC

Il club nel quale milita Giovinco, campione in carica, gioca le partite in trasferta con un completo bianco. I colori secondari rosso e antracite sono relegati ai dettagli, al contrario della maglia precedente, sulla quale apparivano in bella vista sotto forma di una gradevole fascia centrale. La base della maglia è guarnita da sottili strisce orizzontali tono su tono, da una foglia d’acero color antracite e dalla scritta “all for one” sul retro.

In casa la maglia è rossa con maniche antracite.

Vancouver Whitecaps

Nemmeno a farlo apposta, le ultime divise che vediamo nella nostra rassegna americana sono un completo “all-white” e uno “all-dark”. La nuova maglia away della squadra di Vancouver è antracite con dettagli argento, mentre il corpo è decorato da una trama geometrica a triangoli tono su tono, che intende rappresentare l’unione di club e tifosi. Infine troviamo la foglia d’acero sul retro.

In casa c’è sempre la “rain jersey” decorata da una serie di triangoli celesti che rappresentano la pioggia

La “battaglia” nelle due conference, Eastern e Western, è appena iniziata. Chi vince secondo voi la sfida delle maglie più belle?