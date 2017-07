Sono state presentate le nuove maglie del TSV 1860 München per la stagione 2017-2018. In realtà si fa fatica a parlare di presentazione dato che sono semplicemente state lanciate sui profili social del club senza particolari eventi ai quali invece eravamo abituati.

D’altronde la situazione societaria lascia spazio a pochi entusiasmi e festeggiamenti. Il Monaco 1860 ha concluso la stagione di 2. Bundesliga 16/17 al terzultimo posto, perdendo successivamente lo spareggio retrocessione con l’SSV Jahn Regensburg e retrocedendo così in 3. Liga.

I poveri bavaresi però non hanno nemmeno fatto in tempo a riprendersi dallo sconforto della retrocessione che pochi giorni dopo è arrivata la prossima batosta: il proprietario del club Hasan Abdullah Ismaik si è rifiutato di versare la quota d’iscrizione al campionato, costringendo la sua squadra a ripartire dai dilettanti nella Regionalliga Bayern, attualmente quarto livello della piramide calcistica tedesca. Mai così in basso in 118 anni di storia.

Celeste, azzurra, blu, bianca; palata, partita, con fasce, palo o strisce di ogni foggia, con disegni, fino ai tanto celebrati Wiesntrikot indossati a ridosso dell’Oktoberfest: come tante maglie tedesche, anche quella del Monaco 1860 non ha un vero e proprio modello prestabilito, a parte un generico schema cromatico bianco-celeste. Ma andiamo a vedere le proposte dell’azienda bolognese Macron per la prossima stagione.

Prima maglia Monaco 1860 2017-2018

La maglia che i “leoni rampanti” indosseranno in casa riprende lo stile della casacca celebrativa lanciata un anno fa per omaggiare il cinquantesimo anniversario dalla storica conquista della prima e unica “Meisterschale” del club.

A prima vista la maglia è semplicemente celeste con dettagli bianchi, ma guardando più attentamente notiamo che si tratta di una maglia palata con le strisce tono su tono. Il colletto a V e i bordi delle maniche sono bicolore e in maglieria. Sul retro, sotto il colletto, compare la scritta “Einmal Löwe, immer Löwe”, “una volta leone, leone per sempre”.

Il look è spezzato dai pantaloncini bianchi con fascia celeste sui fianchi. I calzettoni, invece, sono celesti con risvolto bianco. Sul risvolto e in fondo al calzettone troviamo una sottile fascia con colori a contrasto.

Seconda maglia Monaco 1860 2017-2018

La maglia away è completamente verde fluo con dettagli in verde scuro. Il colletto è particolarmente complesso, combinando un’ampia scollatura a V con finto colletto a polo e chiusura con finti lacci. Sul retro ritroviamo la scritta “Einmal Löwe, immer Löwe” come nella versione home.

Il verde fa parte della tradizione cromatica del club, anche se solitamente abbinato all’oro. Infatti i colori sociali della polisportiva TSV 1860 München sono il verde e l’oro. Solo la sezione calcistica ha sempre indossato maglie bianco-celesti.