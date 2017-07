In diretta su Facebook dal ritiro estivo di Dimaro Folgarida è stata presentata la nuova maglia del Napoli 2017-2018, realizzata dallo sponsor tecnico Kappa.

Prima maglia Napoli 2017-2018

La maglia casalinga, sperando che rimanga tale nel corso della stagione, è azzurra come da tradizione con un colletto a girocollo più scuro appena aperto sul davanti. Il tono più cupo lo ritroviamo anche lungo i fianchi e nella parte inferiore del retro maglia.

La maglia disegnata da Kappa mantiene le linee caratteristiche del modello Kombat: tessuti ultra leggeri, vestibilità aderente, cuciture in nylon stretch e loghi termoapplicati per annullare qualsiasi sfregamento sulla pelle.

Particolare attenzione anche agli sponsor, il cui impatto visivo ormai non fa più notizia. Lete, Garofalo e Kimbo sono in transfer traforato per favorire la traspirazione.

I pantaloncini sono interamente bianchi con i marchi Kappa azzurri. Sui calzettoni ritorna la doppia tonalità di azzurro già protagonista sulla maglia, davanti è ricamato lo stemma del Napoli, sul retro ci sono invece gli Omini di Kappa.

In aggiornamento…