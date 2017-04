Il 15 aprile, da meno di un decennio, è stata istituita la Giornata Mondiale dell’Arte: l’occasione ideale per celebrare tutte le forme artistiche e, in particolar modo, la pittura. La “seconda arte”, secondo la suddivisione operata da Ricciotto Canudo nel 1923, ha offerto spunti infiniti per le altre forme d’arte.

Così è stato anche per la nostra materia preferita, il kit design, che si è affidata all’estro di Francesco Collu per inserire i quadri più rappresentativi di un paese all’interno delle maglie da calcio delle rispettive Nazionali. Pubblicata sul suo profilo Instagram, ne è uscita una raccolta di kit in cui i soggetti dei quadri si sposano alla perfezione con i colori delle divise. Andiamo a vedere quali lavori sono stati pubblicati finora, tra prime e seconde maglie.

Francia – Camille Pissarro, “Boulevard Montmartre – Effett de nuit“

Italia – Leonardo Da Vinci, “L’ultima Cena“

Germania – Caspar David Friedrich, “Frau vor der untergehenden sonne“

Spagna – Joan Mirò, “World Cup 1982 Poster“

Olanda – Vincent Willem Van Gogh, “De Sterrennacht“

Il designer sardo ci ha anticipato che la serie non si interromperà qui. Su Instagram ha già inserito anche la divisa dell’Argentina. Questa è solo la prima di una saga che promette essere di alto livello.

Quali tra queste divise preferite? Avreste scelto altri quadri per le cinque Nazionali scelte?