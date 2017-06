Dopo un anno di purgatorio in Championship il Newcastle United prepara il grande ritorno nella massima serie inglese svelando la nuova maglia 2017-2018, realizzata dallo storico partner tecnico Puma.

Prima maglia Newcastle United 2017-2018

La casacca home dei Magpies mantiene il tradizionale design a strisce verticali bianconere, riducendo lo spessore della palatura e aumentando il numero delle strisce dalle cinque della passata stagione alle sette attuali. Sul petto campeggia lo stemma speciale disegnato dal Newcastle per celebrare i suoi 125 anni di storia.

Il template proposto da Puma presenta un elegante colletto alla coreana, chiuso da un bottone nero, e coordinato al bordo manica. Altro punto di forza della nuova maglia casalinga è rappresentato senza dubbio dalle strisce verticali bianconere che riempiono la totalità della casacca, comprese maniche e retro.

Proprio per creare maggior contrasto con le strisce bianconere Puma riporta in auge le numerazioni rosse, già utilizzate dai Magpies negli anni Novanta. Quella del “terzo colore” ha rappresentato da sempre un’interessante alternativa per le squadre bianconere: basti ricordare il giallo più volte proposto da Nike per la Juventus, o il rosso della stagione 2007-2008 (leggi l’articolo con la storia dei numeri sulle maglie della Juventus).

Più recenti gli esperimenti di Ascoli e Udinese che hanno osato con il blu rispettivamente nei campionati 2011-2012 e 2015-2016.

La divisa home si completa con pantaloncini neri decorati da un inserto a spina bianco che scorre lateralmente. Molto semplici anche i calzettoni, neri con uno spesso bordo bianco. Sulla parte frontale è cucito il logo di Puma, mentre sul retro il monogramma della società bianconera.

Da questo punto di vista sarebbe stato gradito, a mio avviso, un richiamo al rosso delle numerazioni in qualche bordo o cucitura di calzettoni o pantaloncini.

Maglia portiere Newcastle United 2017-2018

Nel corso della campagna di lancio del nuovo kit home è stata mostrata anche la nuova maglia da portiere per le gare in casa. Il colore scelto, per l’attuale template degli estremi difensori griffati Puma, è un vivace azzurro abbinato ad un nero che dalle spalle sfuma verso le maniche.

I pantaloncini e i calzettoni sono in tinta con la maglia.

Un design elegante, pulito ed impreziosito da maniche e retro completamente strisciati sono gli ingredienti della nuova divisa del Newcastle. Puma non ha comunque rinunciato agli effetti speciali accendendo di rosso la casacca con le numerazioni.

In attesa di scoprire le divise da trasferta, come giudicate il nuovo kit dei Magpies?