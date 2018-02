In casa Nike è tempo di grandi eventi, dopo l’Inghilterra sono state svelate le nuove maglie della Nigeria per i Mondiali 2018, una collezione ispirata all’ottimismo e all’audacia delle nuove generazioni cresciute nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in tutto il mondo. In una sola parola: “Naija”.

La presentazione è avvenuta a Londra con la partecipazione di Wilfred Ndidi, Jon Obi Mikel, Alex Iwobi e Kelechi Iheanacho, nel video in diretta le loro reazioni.

Prima maglia Nigeria Mondiali 2018

Ai Mondiali di Usa ’94 la Nigeria partecipò per la prima volta in assoluto, regalandosi momenti straordinari con le vittorie su Bulgaria e Grecia che le valsero la qualificazione agli ottavi di finale, prima di essere eliminata dal rasoterra di un certo Roberto Baggio.

Nike ha preso spunto proprio dal kit sfoggiato nella rassegna americana per realizzare una maglia casalinga caratterizzata da una grafica a frecce, a richiamare le piume dell’aquila presente sullo stemma. Il corpo è biancoverde, le maniche invece bianconere, per un look d’impatto ed energico che darà la carica giusta alle Super Eagles.

“Quando ho visto il nuovo kit per la prima volta ho pensato ‘Wow, è spettacolare! Lo voglio subito”, sono state le parole di Alex Iwobi, la giovane promessa dell’Arsenal che ha siglato il gol decisivo per la qualificazione al prossimo torneo mondiale in Russia.

Seconda maglia Nigeria Mondiali 2018

L’audacia della divisa casalinga si contrappone alla semplicità di quella away, interamente basata sul verde scuro. Virati in un verde luminoso sono pure lo swoosh di Nike e lo stemma della federazione calcistica nigeriana.

“I due kit formano un perfetto yin e yang delle divise, abbiamo controbilanciato l’energia della home con uno stile molto scuro in trasferta, colorando di un verde brillante anche i loghi”, ha illustrato Dan Farron, Nike Football Design Director.

A livello tecnico le divise sono realizzate con tecnologia Vaporknit, un tessuto leggero e iper traspirante con punti di areazione strategici su tutto il corpo.

La collezione di Nike per la Nigeria

Personalità a mille per l’intera collezione che include t-shirt pre-gara, tute, giacche e accessori. Spicca in più occasioni la parola “Naija” e l’ispirazione a tutto il movimento generazionale che vuole trascinare una nazione intera.