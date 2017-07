Facciamo un salto in Germania, nel cuore della Franconia bavarese, per vedere le nuove maglie del Norimberga 2017-2018 presentate insieme a Umbro, una partnership che prosegue per la seconda stagione consecutiva.

Dopo il template pulito ma piuttosto basico adattato ai colori dell’1.FCN dell’anno scorso, quest’anno il marchio inglese ha realizzato due kit personalizzati per “il Club”, con i quali tenterà la risalita in Bundesliga.

Prima maglia Norimberga 2017-2018

La maglia home sfoggia il classico rosso borgogna, accompagnato da dettagli bianchi e antracite. Quest’ultimo colore ricopre anche le spalle e le maniche. Gli sponsor Umbro e Nürnberger Versicherung sono bianchi. Come per la maggior parte dei club griffati Umbro nella prossima stagione, anche la maglia del Norimberga vede il ritorno in grande stile della striscia con il doppio diamante. Questa scorre tono su tono lungo le spalle, partendo dalla base del colletto per finire a metà manica.

Il colletto è a girocollo spezzato: la parte centrale fa parte del corpo della maglia, mentre il colletto vero e proprio inizia ai lati di questo inserto, dando l’idea di un colletto a polo. Il colore è antracite con una sottile striscia bianco-borgogna-bianco. Sul retro della maglia, poco sotto il colletto, troviamo il soprannome “Der Club”, cioè semplicemente il club.

Il completo è spezzato, con pantaloncini neri e calzettoni borgogna con risvolto nero-bianco-rosso. La fascia antracite con lo stemma Umbro tono su tono ritorna sui lati dei pantaloncini.

Seconda maglia Norimberga 2017-2018

La maglia away è grigio chiaro con dettagli bianchi e borgogna, eccetto lo sponsor Nürnberger Versicherung che, al contrario di quanto succede sulla prima maglia, non si adatta ai colori sociali del club ma mantiene il blu del proprio marchio.

Il corpo della maglia è in un particolare tessuto traforato che crea l’effetto di sottili fasce orizzontali tono su tono. Il colletto è un girocollo largo color borgogna con chiusura a v, al centro della quale troviamo un inserto bianco. Le spalle sono bianche con l’aggiunta di una sottile striscia borgogna con i diamanti Umbro tono su tono. Sul retro ritroviamo la scritta “Der Club”.

I pantaloncini sono borgogna con dettagli bianchi mentre i calzettoni utilizzano lo stesso schema cromatico ma in ordine inverso.

Le maglie del Norimberga 2017-2018 in campo

Il cammino nella 2. Bundesliga è iniziato con un netto successo per 3-0 ai danni del Kaiserslautern, nelle immagini della partita possiamo vedere il font bianco di nomi e numeri.

Cosa ne pensate dell’operato di Umbro per le maglie del Norimberga 2017-2018?