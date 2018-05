Insieme a Italia e Stati Uniti un’altra esclusa eccellente dai Mondiali 2018 è l’Olanda, una nazionale che, nonostante i numerosi giovani talenti, nell’ultimo quadriennio ha fallito gli appuntamenti più importanti.

Con la voglia di rialzarsi per onorare i tanti campioni del passato sono state presentate da Nike le nuove maglie 2018-2020.

Prima maglia Olanda 2018

Arancione come siamo abituati a vedere, la nuova maglia casalinga dei Paesi Bassi è stata realizzata sul modello Vaporknit usato anche per altre nazionali come Francia e Inghilterra. Le maniche e le spalle sono messe in risalto dalla grafica “elettrica” più chiara che ricopre parzialmente anche il colletto sagomato.

Lo stemma con il leone nazionale e lo swoosh Nike abbandonano il blu del 2016 in favore del più tradizionale nero.

Una curiosità riguarda proprio il leone che sulle maglie della nazionale femminile è stato definitivamente sostituito da una leonessa, un omaggio alla grinta delle ragazze che meno di un anno fa sono riuscite a conquistare il loro primo Europeo.

Altri dettagli sono la corona regale stampata all’interno del collo e il leone applicato sulla fettuccia nera che scorre sulla nuca.

I pantaloncini sono interamente bianchi, i calzettoni tornano all’arancione con finiture nere.

La nuova divisa esordirà in campo contro la Slovacchia il prossimo 31 maggio, le ragazze invece dovranno attendere l’8 giugno per la sfida di qualificazione ai mondiali contro l’Irlanda del Nord.

Per il lancio della maglia la federazione olandese ha voluto premiare una coppia che ha seguito dal vivo tutte le partite dal 2016 al 2017, Frank de Boer si è recato a sorpresa presso la loro abitazione con due casacche in regalo. Ben fatto!

Seconda maglia Olanda 2018

In trasferta si passa dal blu al celeste, l’intera maglia sfoggia una grafica geometrica che nelle intenzioni dei designer Nike vuole omaggiare il “calcio totale” dei Paesi Bassi negli anni del compianto Johan Cruijff.

Lo stemma del leone, così come il logo di Nike e le finiture sono tutti colorati di blu navy.

Passo indietro o balzo in avanti, qual è la vostra opinione sulle nuove maglie dell’Olanda 2018?