Dopo aver dominato il suo girone della Serie C, il Padova è tornato in Serie B, il campionato che aveva lasciato nel 2013-14 con la retrocessione e il contestuale fallimento del club. Dallo scorso anno i biancoscudati sono vestiti da Kappa in virtù di un contratto valido fino al 2020.

Nella scorsa settimana sono state presentate le nuove maglie per la stagione 2018-2019 in due location d’eccezione: nel famosissimo Caffè Pedrocchi, in centro città, e nella Cappella degli Scrovegni. Andiamo a vedere nel dettaglio il lavoro fatto dal brand piemontese.

Prima maglia Padova 2018-2019

La scelta fatta quest’anno per la divisa casalinga è il total white, a differenza di quelle dello scorso anno dove erano presenti inserti rossi. Gli unici richiami al rosso sono elementi “esterni” alla maglietta, quali i loghi Kappa, il lettering dello sponsor tecnico e lo scudetto societario.

Unici elementi di personalizzazione sono le due diciture “Padova” e “Biancoscudati”, la prima presente sul retro a sovrastare nomi e numeri, la seconda stampata all’interno del collo.

La divisa casalinga dei patavini si conclude con i pantaloncini e i calzettoni, anch’essi totalmente bianchi.

Seconda Maglia Padova 2018-2019

La divisa da trasferta abbandona i canoni classici della maglia casalinga e si presenta blu con particolari bianchi: nello specifico i particolari sono uno scorcio della croce dello scudo partito che forma lo stemma societario del Padova e il monumento equestre di Gattamelata, statua bronzea di un condottiero veneto realizzata da Donatello e presente tutt’oggi nella Piazza del Santo in città.

Unica similitudine con la divisa casalinga è l’assenza del rosso, se non per lo stemma sociale. Ulteriori inserti bianchi li troviamo a chiusura parziale della maniche.

L’away kit si completa con pantaloncini e calzettoni anch’essi blu con inserti bianchi.

Maglia portiere Padova 2018-2019

La collezione delle divise dei biancoscudati si conclude con la maglia del portiere, totalmente rossa a girocollo con gli omini di Kappa sulle maniche. In tinta con la casacca sono i calzoncini e le calze.

Video divise Padova Calcio 2018-2019

Di seguito il video dell’evento organizzato presso il Caffè Pedrocchi, dove oltre ai giocatori Pulzetti, Trevisan e Merelli erano presenti anche il Presidente Bonetto, il management societario e gli sponsor.

Tanto bianco, poco rosso e il condottiero Gattamelata sul blu. Come giudicate le divise del Padova Calcio 2018-2019?

Photocredit: Agenzia Fotografica Piran | Padova Calcio