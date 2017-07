La Loggia Amulea in Prato della Valle è stata lo scenario per la presentazione delle nuove maglie del Padova Calcio 2017-2018, da sfoggiare nel prossimo campionato di Serie C, prodotte dal nuovo sponsor tecnico Kappa.

L’accordo con l’azienda torinese, che sostituisce Macron nella fornitura del vestiario dei biancoscudati, avrà durata triennale e prevede la collaborazione di Emporio Sport, un rivenditore di Albignasego che affiancherà il Padova Calcio e Kappa in questa partnership.

Prima maglia Padova Calcio 2017-2018

La prima maglia, bianca con inserti rossi, si mantiene vicina alla tradizione del club euganeo, complice lo stemma sovradimensionato già introdotto da Macron la scorsa stagione e che giustifica il soprannome di “biancoscudati” attribuito ai calciatori del Padova.

Il bianco della casacca, modello Kombat, è combinato con il rosso che colora il sottile colletto a girocollo e i due spessi bordomanica. In rosso anche il lettering Kappa cucito sul petto e i celebri Omini, applicati in versione extralarge sulle spalle. Il font di nomi e numeri è lo stesso squadrato e spigoloso utilizzato da diverse squadre sponsorizzate da Kappa nella passata stagione.

La maglia ospita tre sponsor: Zanutta e Italiana Assicurazioni posti sulla parte frontale e Noah applicato sul retro, sotto alle numerazioni. Massima semplicità per i pantaloncini e i calzettoni che completano il kit casalingo, completamente bianchi con il rosso a colorare i loghi Kappa.

Seconda maglia Padova calcio 2017-2018

La seconda maglia, come spesso accade per il club veneto, vede un’inversione nei colori rispetto alla prima maglia, con il rosso come colore principale rifinito dal bianco. Il modello scelto è lo stesso Kombat della versione casalinga, con loghi Kappa, sponsor di maglia e personalizzazioni di colore bianco.

Sul busto è rappresentata tono su tono una riproduzione dell’Isola Memmia di Prato della Valle, omaggio alla città di Padova. Anche in questo caso modello basic per pantaloncini e calzetttoni, completamente rossi con loghi Kappa in bianco.

Maglia portiere Padova Calcio 2017-2018

Assieme ai due kit da gioco è stata presentata anche la divisa dei portieri, colorata in un vivace arancione. Il modello scelto, denominato Kappa4Soccer GK1 si differenzia rispetto alle Kombat utilizzate dai giocatori di movimento ed è caratterizzato da una banda di tessuto cucito lungo le maniche che ospita i loghi di Kappa ripetuti in serie.

Un altra differenza rispetto alle altre maglie della collezione è rappresentata dal logo Kappa cucito sul petto, in sostituzione del lettering dell’azienda torinese.

La presentazione alla Loggia Amulea

La presentazione andata in scena nella splendida cornice della Loggia ha visto come protagonisti i rappresentanti di Kappa, gli sponsor di maglia Zanutta, Italiana Assicurizioni e Noah, oltre ai calciatori Giacomo Bindi, Michele Russo e Matteo Mandorlini, che hanno sfilato con le nuove divise.

Dopo tre anni a fianco di Joma e altri tre di partnership con Macron, ecco aprirsi il ciclo di Kappa. Come giudicate il cambio di sponsor tecnico dei biancoscudati? Vi piacciono le nuove maglie del Padova 2017-2018?

Photocredit: padovasport.tv, padovacalcio.it