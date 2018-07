Accantonata la delusione per il mancato ritorno in Serie A, il Palermo è ripartito per la stagione 2018-2019 con la presentazione delle nuove maglie griffate Legea.

Prima maglia Palermo 2018-2019

Per la maglia casalinga il brand campano ha scelto un disegno tradizionale con il rosa adornato da inserti neri e oro, a ricreare sulla casacca le tinte dello stemma societario applicato sul cuore.

Il colletto è alla coreana con un profilo dorato e sia all’interno che sul retro del collo reca la scritta “U.S. Città di Palermo”. Sui fianchi scorre una riga in oro con profili neri, realizzata in tessuto mesh che garantisce una maggiore traspirazione.

Infine lungo le maniche troviamo una banda nera che termina sull’orlo dorato rifinito in yuko elastico. I pantaloncini e i calzettoni che completano la divisa casalinga sono neri con inserti rosa e oro.

Seconda maglia Palermo 2018-2019

La seconda maglia del Palermo per le sfide lontane dal Renzo Barbera è bianca e si caratterizza per la banda orizzontale rosanero che cinge il petto. Il colletto è sempre alla coreana, ma questa volta colorato di rosa con bordino nero.

Novità curiosa sono le maniche, interamente realizzate in mesh traspirante e decorate da una banda nera che parte dal colletto. Il retro è completamente bianco per ospitare la stampa di nomi e numeri.

I pantaloncini e le calze del completo away sono bianche con inserti rosanero.

Terza maglia Palermo 2018-2019

Per la terza casacca, basata sul colore nero, il modello è simile a quello casalingo. Qui cambia il colletto, ora a girocollo con un triangolo rosa rovesciato alla base, e la banda laterale che parte dalla zona intercostale e si coniuga in modo perfetto con quella dei calzoncini.

Maglie portiere Palermo 2018-2019

Più fantasiose e dinamiche sono le maglie che Legea ha disegnato per i portieri, entrambe fortemente caratterizzate da una trama a linee orizzontali lievemente ricurve e con spessori diversi per creare un effetto psichedelico.

La prima maglia fonde il giallo con il nero, la seconda unisce l’azzurro al blu.

I pantaloncini e le calze abbinate ai rispettivi completi sono in tinta con le casacche.

Font Palermo 2018-2019

L’immagine del nuovo font di nomi e numeri ci arriva grazie a Rosario Lombardo, un tifoso tedesco che è stato il primo ad acquistare la nuova maglia del Palermo personalizzata presso lo store ufficiale.

Rosa, nero e oro, cosa ne pensate di questa soluzione cromatica per le maglie del Palermo 2018-2019?