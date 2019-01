Il nuovo anno è stato inaugurato dalla partnership tra il Palmeiras, campione in carica del Brasileirao, e Puma che per la prima volta firma le casacche del club di San Paolo. Il contratto di sponsorizzazione siglato ha una durata di tre anni con scadenza nel 2021.

Prima maglia Palmeiras 2019

Per l’esordio con il Palmeiras il brand tedesco ha ideato una collezione semplice e senza eccessi, il verde è come da tradizione la tinta principale ed è accompagnata da inserti bianchi sul colletto a girocollo e sull’orlo delle maniche.

Sul petto spicca lo stemma del Palmeiras sormontato da una stella rossa che simboleggia la vittoria della Copa Rio del 1951, poi riconosciuta dalla FIFA come il primo campionato mondiale per club de facto. In onore alle origini della squadra, fondata nel 1914 da immigrati italiani, è stata apposta la bandiera dell’Italia sul bordo della manica sinistra.

I pantaloncini sono bianchi con una banda verde su entrambi i lati e il logo societario ricamato sulla gamba destra. I calzettoni sono invece completamente verdi senza inserti in contrasto.

La nuova divisa ha debuttato nella Copa São Paulo, il più importante torneo giovanile del Brasile. “Abbiamo deciso di debuttare con il nuovo kit durante la Copa San Paolo come modo per riconoscere l’eccellente lavoro svolto con i giocatori più giovani”, ha dichiarato Maurício Galiotte, presidente del Palmeiras.

L’esordio della prima squadra con il kit Puma è invece fissato al 13 gennaio nell’amichevole organizzata per l’addio al calcio dell’idolo Zè Roberto.

Seconda maglia Palmeiras 2019

In trasferta la casacca è bianca con le spalle ricoperte di verde, il tricolore italiano ora trova posto all’interno e all’esterno del colletto a ‘V’. I pantaloncini e le calze invertono i colori rispetto al completo casalingo.

Video “Green is the color of envy”

Il lancio delle nuove divise è stato accompagnato dalla campagna “Green is the color of envy”, che mette in risalto gli ottimi risultati della squadra che detiene il record di vittorie nel campionato brasiliano con 10 titoli. La campagna Puma valorizza la passione biancoverde, uno dei tratti distintivi del club, e segna l’inizio di una nuova era in cui il colore verde smette di essere un simbolo di speranza e inizia a suscitare un sentimento di invidia nei rivali della squadra.



Il manifesto è stato recitato dal rapper Rincon Sapiência e ha come protagonisti alcuni famosi tifosi del Palmeiras di ogni generazione come Simoninha, Jayme Matarazzo, Gui Araújo, Maju Mazalli e Luana Maluf, insieme allo special guest Gabriel Veron, giovane giocatore del Palmeiras che ha vinto 3 titoli quest’anno ed è uno degli atleti più promettenti del team.