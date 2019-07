Il rispetto della tradizione e l’attenzione per la cura dei dettagli sono i concetti su cui si fonda la nuova maglia del Parma 2019-2020, realizzata dallo storico partner Erreà.

Prima maglia Parma 2019-2020

Classica ed elegante, con la croce nera su fondo bianco, la nuova “Maja Crozäda” presenta un colletto a ‘V’ bicolore realizzato in costina. Sul cuore c’è lo stemma del Parma, al centro invece è ricamato il logo Erreà.

Il corpo centrale della maglia è realizzato in un filato particolarmente indicato per il calcio, morbido, resistente, confortevole a garantire una perfetta vestibilità. Un secondo tessuto, posto lungo i fianchi, si caratterizza per la particolare lavorazione a maglia aperta, una rete con fori di media dimensione studiati per agevolare e favorire la traspirazione.

Come negli anni passati, confermato il leitmotiv dell’Araba Fenice e la scritta “Parma Calcio” ricamati sul retro della divisa.