A meno di tre mesi dall’inizio del Mondiale 2018, la presentazione dei kit delle varie nazionali partecipanti continua a vele spiegate. Oggi è il turno della Polonia sponsorizzata da Nike.

Prima maglia Polonia Mondiali 2018

La prima maglia della nazionale polacca è un mix tra classicismo, dato dall’iconico colore bianco che ha sempre contraddistinto la sua divisa e dinamismo grazie al pattern rigato grigio platino.

La soluzione stilistica proposta da Nike divide trasversalmente in due la maglietta, in maniera non uniforme, con l’intento di donare maggiore dinamicità nonchè di spezzare la monotonalità. Il motivo zigrinato parte dal simbolo dell’aquila polacca e cade a cascata, seguendo una linea obliqua, su tutta la maglia.

Il secondo colore della bandiera polacca, il rosso, viene usato sia per lo swoosh, che per i numeri, apposti subito sotto il baffo Nike. Sempre rosso è il colletto, più precisamente i bordi laterali dello stesso, appena accennato e molto chiuso. Da segnalare infine un inserto verticale grigio, sul retro del colletto, con l’ Aquila Bianca (Orzeł Biały) stemma del Paese.

Seconda maglia Polonia Mondiali 2018

Passando alla divisa away, Nike ha proposto il medesimo template ma di colorazione rossa. Vi sono però delle piccole diversità rispetto alla divisa casalinga.

In primis il pattern si presenta tono su tono di color rosso, al posto che grigio, e gli unici inserti bianchi, sono l’Aquila Bianca, il baffo Nike e i numeri. Nulla invece sul colletto.

Robert Lewandowski, capitano della Polonia ha così commentato : “La Polonia è una grande squadra in questo momento, con molti buoni giocatori. Possiamo davvero giocare bene perchè abbiamo un grande potenziale”.

Riguardo le divise si è espresso anche Pete Hoppins, senior design director di Nike: “Il design delle maglie è ispirato all’orgoglio trasmesso dall’aquila, il simbolo della Polonia e lo stemma della Nazionale. Due anni fa in Francia, l’aquila era sorta, ora si leva in volo. La Polonia è una squadra che deve essere presa seriamente e che ha la mentalità giusta per diventare una squadra rivelazione”.

Il kit della Polonia 2018 in campo

La nuova maglia ha esordito in amichevole con la Nigeria abbinata a pantaloncini rossi e calzettoni bianchi. Nell’occasione si è vista anche la divisa gialla da portiere con il template di Nike che vedremo per diverse nazionali sponsorizzate.

Parola ai tifosi ora: cosa ne pensate dei due kit proposti da Nike per la Polonia ai Mondiali 2018?