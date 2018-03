I campioni d’Europa del Portogallo e Nike hanno svelato le nuove maglie per i Mondiali 2018, la presentazione è avvenuta nel corso della serata di gala “Quinas de Ouro” in cui sono stati premiati i migliori calciatori dell’anno.

Prima maglia Portogallo Mondiali 2018

Basata sul template Vaporknit, la prima maglia per Cristiano Ronaldo e compagni è rossa con il colletto sagomato in verde. Sulle maniche ritroviamo la grafica “elettrica” vista anche sulla casacca della Francia, in questa versione tono su tono è però quasi impercettibile.

All’interno del collo è stampato uno stemma in oro che ricorda la tradizione navale portoghese, sempre dorati sono lo swoosh sul petto e la stampa di nomi e numeri.

Infine sulla nuca c’è una fettuccia rossa e verde che riprende i colori della bandiera nazionale. I pantaloncini sono rossi.

Seconda maglia Portogallo Mondiali 2018

In trasferta si passa al bianco con un pattern frontale formato da una serie di piccole croci verdi, un riferimento ai punti cardinali della rosa dei venti. Sul retro del collo ritroviamo il verde e il rosso della bandiera portoghese.

I pantaloncini sono bianchi, così come i calzettoni che in aggiunta presentano una banda orizzontale rossa.

Collezione Portogallo Mondiali 2018 Nike

Nella collezione disegnata da Nike spiccano anche la maglia nera pre-match con una croce a dominare la parte frontale e le giacche con cui i calciatori scenderanno in campo.

Cosa ne pensate del look che il Portogallo sfoggerà ai Mondiali 2018?