Sono state svelate da adidas le nuove maglie del Real Madrid 2017-2018, al termine di una stagione fantastica conclusasi con la conquista del 33° titolo della Liga e della Undécima Champions League. Per i Blancos guidati da Zinedine Zidane adidas ha creato delle divise ispirate alle tifoseria del club e alla città di Madrid.

Prima maglia Real Madrid 2017-2018

La camiseta blanca per eccezione è colorata dall’azzurro/verde acqua usato per le tre strisce adidas sulle spalle, per il bordino che cinge l’attaccatura delle maniche e per la stampa di sponsor e personalizzazioni. La scelta di questo colore, secondo il comunicato di adidas, è ispirata al cielo della capitale spagnola.

La trama della maglia nella parte frontale è formata da una serie di righine e bande diagonali tono su tono, inoltre sul fondo è presente uno stemma celebrativo per i 115 anni del club con le date “1902-2017”.

I pantaloncini sono bianchi con le tre strisce in contrasto sui lati, così come i calzettoni che in aggiunta sono decorati dall’acronimo “RMCF” ricamato sulla tibia.

I calciatori hanno a disposizione la maglia Authentic con tecnologia traspirante Adizero, una vestibilità più aderente e i loghi applicati a caldo. La Replica invece presenta i loghi ricamati e una vestibilità regolare.

Seconda maglia Real Madrid 2017-2018

La divisa away torna al nero, un colore spesso utilizzato nella storia delle Merengues, l’ultima volta nel 2014-15 per la speciale divisa di Yamamoto. Il tono scuro è spezzato dal verde acqua che ricopre il bordo delle maniche, le tre strisce sui fianchi, il logo adidas e soprattutto lo stemma del club apposto sul cuore.

Lo sponsor Fly Emirates è invece bianco, così come i nomi e i numeri sul retro.

I pantaloncini ed i calzettoni seguono lo schema di colore della maglia e presentano i medesimi dettagli già visti sulla divisa casalinga.

Maglie portiere Real Madrid 2017-2018

Svelate anche le mute da portiere, entrambe con un colletto a ‘V’ e le three stripes a ricoprire le spalle e parte delle maniche. I colori sono il verde e il rosso con lo stemma del Real Madrid virato in bianco.

Le divise del Real Madrid 2017-2018 indossate

In attesa di scoprire la terza divisa che completerà la collezione di adidas, cosa ne pensate delle nuove maglie del Real Madrid 2017-2018?