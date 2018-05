Una nuova camiseta per continuare a scrivere la storia, a pochi giorni dalla conquista della 13ª Champions League il Real Madrid e adidas hanno presentato le nuove maglie 2018-2019.

Una collezione all’insegna della semplicità con pochi fronzoli, in linea con la filosofia blancos.

Prima maglia Real Madrid 2018-2019

Inutile a dirsi, la maglia casalinga del Real Madrid è interamente ricoperta di bianco, il colore con cui è nota in tutto il mondo. Al posto delle finiture verde acqua del 2017-18 tornano i dettagli neri, ricreando il binomio di tonalità con cui Zinedine Zidane fece uno dei gol più belli nella storia della Champions League.

Il colletto a costine è a girocollo ed è chiuso da un bottone, da qui partono le tre strisce adidas che delineano le spalle e si abbinano cromaticamente al sottile bordo delle maniche.

Molto particolare è la trama a quadretti del tessuto che insieme alla tecnologia Climachill aumenta sensibilmente la traspirazione della casacca.

Cambia anche il font con un contrasto fra i nomi tondeggianti e i numeri più squadrati. Questo stile sarà usato solo in Champions League in virtù del carattere unico adottato dalla passata stagione per tutti i club della Liga.

Bianchi con strisce nere sono i pantaloncini e i calzettoni, da evidenziare quest’ultimi che nella versione “Authentic” sono divisi in due pezzi e incorporano la tecnologia anti-scivolo Traxion. Nei negozi si troverà anche la versione classica.

Seconda maglia Real Madrid 2018-2019

In netta contrapposizione alla purezza della maglia home ecco il tono scuro della divisa da trasferta, a metà fra il nero e l’antracite con inserti grigi sul colletto a ‘V’ e sull’orlo delle maniche. Anche lo stemma societario del Real Madrid si abbina alle tinte della casacca, mentre gli sponsor e la stampa di nomi e numeri sono bianchi.

Maglie portiere Real Madrid 2018-2019

Quasi identica alla maglia away dei giocatori di movimento è la divisa da portiere casalinga per le sfide al Santiago Bernabeu. Azzurra con sprazzi di celeste è invece la seconda maglia di Keylor Navas e compagni.

Entrambe sono caratterizzata dal motivo a righe orizzontali tono su tono che abbiamo già visto per la Juventus.

FOTO – Kit Real Madrid 2018-2019

Una carrellata di immagini per apprezzare l’intera collezione di adidas per il Real Madrid 2018-2019, fra i testimonial non può mancare anche Zizou Zidane.

A voi la parola, qual è il vostro pensiero sulle nuove maglie del Real Madrid?