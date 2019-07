Con la conferenza stampa #Salernitana100, tenutasi presso il Castello Arechi, il club campano ha ufficialmente dato il via alla stagione del centenario. Il presidente Marco Mezzaroma ha illustrato tutte le novità, tra cui lo sponsor tecnico Zeus – accordo triennale – le maglie da gara 2019-2020, lo stemma celebrativo e la speciale maglia per i 100 anni del club granata nato nel 1919.

Prima maglia Salernitana 2019-2020

La maglia casalinga della Salernitana è una reinterpretazione in chiave moderna della casacca del 1949. Colore granata, spiccano il colletto aperto a ‘V’ e il bordo delle maniche biancoceleste in costina. Sul petto si distingue lo stemma celebrativo per i 100 anni applicato sul cuore, dal lato opposto c’è il lettering Zeus con la stampa a pressione di un cavalluccio marino.

Sul retro ritroviamo ancora il cavalluccio in bianco, mentre in fondo compare l’anno di fondazione “1919” realizzato con tecnica embossed. I pantaloncini sono neri con inserti granata sui lati e chiusura celeste.

Seconda maglia Salernitana 2019-2020

La divisa da trasferta si caratterizza per la texture dinamica a righe diagonali, il bianco e il granata sono divisi da una banda celeste zigrinata. Il granata e il celeste decorano anche il colletto e l’orlo delle maniche. Presenti come nella home il cavalluccio e il “1919” sul retro.

I pantaloncini sono granata con inserti celeste, la squadra avrà in dotazione anche i calzoncini bianchi.

Terza maglia Salernitana 2019-2020

La terza maglia omaggia i colori della città di Salerno, base gialla con colletto e bordi delle maniche rosso e azzurro. La parte frontale è arricchita da una stampa tono su tono con effetto pixel che vuole essere un richiamo all’arte della lavorazione della ceramica vietrese.

Immancabili sul retro il cavalluccio marino e l’anno di nascita “1919”, insieme alla stampa di nomi e numeri riempiti di azzurro.

Maglie portiere Salernitana 2019-2020

Il template di base delle maglie da portiere è uguale a quello da gara, virato nei colori verde fluo e nero. Diverse sono invece le maniche su cui è presente una grafica a pixel per un look più moderno.

Maglia Salernitana 100 anni

Dulcis in fundo ecco la maglia celebrativa della Salernitana per i 100 anni. Il colore è il granata, ossia quello che identifica il club dal 1945. In precedenza le maglie della US Salernitana erano a righe biancocelesti, ma la difficoltà nel reperire le casacche spinse i dirigenti dell’epoca ad aguzzare l’ingegno. Acquistarono al mercato delle maglie verde militare e le tinsero con del colorante rosso, dando vita all’attuale granata.

Zeus ha riproposto la maglia del campionato 1949-50 con il colletto chiuso dai laccetti, sul petto c’è il primo stemma con il cavalluccio marino, disegnato dall’artista Gabriele D’Alma per i 30 anni del club. Sulla nuca è stampato il logo speciale realizzato per i 100 anni.

La maglia celebrativa è stata prodotta in edizione limitata di 1919 pezzi, tutti numerati, venduta al prezzo di 119,19 €. Al momento tutte le casacche sono già state prenotate.

Tanta carne al fuoco per l’inizio del matrimonio fra la Salernitana e Zeus. Che ne pensate delle maglie 2019-2020 e della speciale maglia dei 100 anni?