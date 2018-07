È ripartita da Bogliasco la nuova stagione della Sampdoria che oggi ha svelato le nuove maglie 2018-2019 realizzate da Joma. Una collezione che strizza l’occhio alla tradizione e sottolinea i segni distintivi e d’identità della Sampdoria, fra tutti la mitica banda blucerchiata che diventa l’assoluta protagonista.

Prima maglia Sampdoria 2018-2019

Blu con la fascia blucerchiata che cinge l’intero corpo, la nuova maglia casalinga vede ancora lo stemma del Baciccia sulla manica sinistra e non sul cuore. Il colletto in costina è decorato dal blucerchiato – presente anche sull’orlo posteriore delle maniche – ed è arricchito da un profilo bianco in contrasto.

Sempre sulla manica è presente con tecnica embossed la scritta “Genova 12 Agosto 1946”, ossia il luogo e la data della fusione fra Andrea Doria e Sampierdarenese che diede vita all’attuale Unione Calcio Sampdoria.

Menzione particolare per il nuovo font di nomi e numeri che sullo sfondo presenta l’anno di fondazione “1946” ripetuto più volte.

I pantaloncini sono bianchi, i calzettoni blu, su entrambi riecco i colori sociali a rendere il completo casalingo unico nel suo genere.

Seconda maglia Sampdoria 2018-2019

In trasferta torna la maglia bianca con la banda blucerchiata posta in verticale sia davanti che sul retro, un retaggio degli anni ’80. Su di essa c’è lo scudo cittadino con la croce di San Giorgio, il Baciccia rimane sulla manica sinistra.

Sul retro c’è il ricamo “U.C. Sampdoria” a sovrastare la stampa di nomi e numeri colorati di nero con traccia blu. Curati anche i pantaloncini e i calzettoni, rispettivamente blu e bianchi, che all’occorrenza potranno essere abbinati anche al kit casalingo.

Terza maglia Sampdoria 2018-2019

Completamente nera e con un look vintage è la terza divisa. Il colletto è aperto a ‘V’ con una generosa scollatura chiusa dai laccetti, sul petto fa bella mostra di sè lo stemma storico della Sampdoria già visto sulla terza casacca del 2016-17.

La fascia blucerchiata scorre sul lato destro, questa volta solo frontalmente.

Sul retro ritroviamo il ricamo con la denominazione del club, i nomi e i numeri sono applicati in argento/grigio (da verificare poi in campo il contrasto effettivo). Neri sono anche i pantaloncini e i calzettoni abbinati.

Maglie portiere Sampdoria 2018-2019

In aggiornamento…