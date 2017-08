La presentazione della squadra, avvenuta durante l’evento del Giovedì Neroverde è stata l’occasione per il Sassuolo di svelare al pubblico le nuove maglie per la stagione 2017-2018.

Per il terzo anno consecutivo l’abbigliamento della squadra emiliana è curato da Kappa, in virtù di una partnership che proseguirà fino al 2021.

Prima maglia Sassuolo 2017-2018

Poche novità per quel che riguarda la prima maglia, che mantiene la palatura neroverde con la quale la squadra si è fatta conoscere in ambito nazionale. Rispetto alla passata stagione Kappa conferma il numero di strisce verticali e le tonalità di colore, declinandole sul modello Kombat 2018 che abbiamo visto ad esempio per il Torino.

Le maniche, completamente nere, sono attraversate da una fascia di tessuto sulla quale sono applicati i loghi Kappa ripetuti in serie, mentre sul petto è inserito il lettering dell’azienda piemontese, vuotato e bordato di bianco.

Bianco anche per lo storico main sponsor Mapei, per la denominazione societaria applicata dietro al colletto e per le stampe di nomi e numeri con un font rinnovato.

I pantaloncini sono neri con la novità del bordo verde in fondo, neri pure i calzettoni che non mutano rispetto al 2016-17.

Seconda maglia Sassuolo 2017-2018

Ancora una volta Kappa si affida al bianco come colore da trasferta, rinnovando il design della maglia che abbandona la fascia obliqua neroverde dello scorso campionato. Il nuovo modello away presenta la manica destra colorata di nero e la sinistra di verde, entrambe chiuse da un sottile orlo bianco.

Il main sponsor e il contorno del lettering Kappa sono di colore verde, mentre i celebri omini del brand piemontese sono applicati in bianco sulle maniche. I pantaloncini sono verdi con orlo nero, i calzettoni bianchi con risvolto neroverde e ricamo U.S. Sassuolo sul retro.

Terza maglia Sassuolo 2017-2018

Per il nono anno consecutivo la terza maglia del Sassuolo è azzurra, completando un trittico di maglie che non è mai stato rinnovato nelle colorazioni dall’approdo della squadra emiliana in Serie B, avvenuto nel 2008.

La nuova maglia colora di azzurro il modello Kombat 2018 e presenta i loghi del main sponsor e di Kappa in bianco, con colletto verde. I portieri vestiranno una maglia identica alla terza, ma nei colori colori rosso o grigio.

Maglie portiere Sassuolo 2017-2018

Il modello Kombat 2018 interessa anche le divise da portiere riservate a Consigli, Pegolo e compagni di reparto. I colori sono il rosso con finiture bianche e il grigio con tocchi di nero e verde.

Personalmente trovo strano a questi livelli l’insistenza con la quale vengono proposte e riproposte le stesse colorazioni e i medesimi disegni soprattutto considerando che il Sassuolo nella sua storia ha spesso rinnovato il disegno della prima maglia, utilizzando divise completamente verdi o nere con molteplici soluzioni stilistiche.

Come considerate questa scelta del club neroverde? Vi piacciono le nuove maglie 2017-2018 proposte da Kappa?