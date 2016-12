A poco più di un mese dall’inizio della Coppa d’Africa sono state presentate le nuove maglie del Senegal 2017-2018.

A prendere il posto di Puma come sponsor tecnico è arrivato il brand Romai, già fornitore di Giamaica, Bahrain e Palestina. Il contratto tra il marchio degli Emirati Arabi Uniti e la federazione calcistica senegalese è di 2 anni.

Prima maglia Senegal 2017-2018

La maglia casalinga è bianca con un semplice colletto a girocollo, sul lato destro spicca la testa stilizzata di un leone pronto ad azzannare i suoi rivali o, come dichiarato dal presidente della FSF Me Augustin Senghor, a simboleggiare la fame di calcio del Senegal. I colori usati per disegnare il leone sono quelli della bandiera senegalese, ossia il verde, il giallo e il rosso.

Di fianco al leone c’è lo stemma circolare della Fédération Sénégalaise de Football in una versione rinnovata rispetto al passato.

Un altro dettaglio è l’inserto verde sulla manica sinistra, probabilmente un riferimento alla bandiera che è stampata sulla nuca. All’interno del collo c’è di nuovo la testa di un leone poggiata su una grafica che riproduce un altro esemplare a figura intera, più in basso ecco la scritta “Sénégalaise”.

I pantaloncini sono completamente bianchi, i calzettoni sono invece decorati da una serie di righe sottili con i colori nazionali.

Seconda maglia Senegal 2017-2018

La casacca da trasferta si caratterizza per la duplice tonalità di verde, scura su spalle e maniche e chiara sul corpo, una soluzione estetica che Nike in questa stagione ha largamente usato per le maglie di club e nazionali.

Sul petto troviamo una grafica tono su tono ispirata alle collane africane, sulla quale sono apposti il logo di Romai e lo stemma della FSF.

Sul retro del collo permane la bandiera del Senegal, i cui colori ornano anche l’orlo delle maniche. Lungo i lati della maglia scorre una riga gialla in mesh e di fianco troviamo una serie di stelle con dei fori traspiranti al centro.

I pantaloncini e le calze sono entrambi verdi con inserti gialli.

Nel corso della conferenza stampa sono state svelate anche due divise da portiere, in blu e viola, anch’esse contraddistinte da un gioco di toni chiari e scuri.

“Siamo orgogliosi di questa partnership perchè il Senegal è tra le squadre più forti dell’Africa, giocatori come Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye e Cheikhou Kouyaté brillano anche in Premier League” – ha dichiarato Omar Massri, rappresentante del brand Romai – “ci hanno contattato diverse squadre africane, ma abbiamo scelto i Lions e faremo di loro la nostra nazionale di punta”.

Le cifre dell’accordo non sono state rese pubbliche, Romai garantirà una fornitura del valore di 500.000 euro per tutte le squadre nazionali del Senegal, più altra merce del valore di 50.000 euro per la vendita ai tifosi.