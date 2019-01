Terminato il girone di andata in Serie A è il momento dei primi verdetti. Se nel calcio giocato la Juventus fa corsa a sè, nel nostro “mondo” il campionato è decisamente più equilibrato. Dopo 19 partite abbiamo avuto modo di apprezzare tutte le maglie della Serie A 2018-2019, ecco quindi un mega riepilogo con i colori sfoggiati dai club in questa stagione.

Secondo anno di partnership fra Atalanta e Joma, la nuova collezione prevede una maglia casalinga piuttosto classica a righe verticali con un colletto alla coreana. La seconda divisa omaggia sul petto il viso di Atalanta, la figura mitologica greca che fa parte dello stemma societario, racchiusa all’interno di una fascia nerazzurra orizzontale. La terza casacca si distingue per la sfumatura turchese e blu accompagnata da una grafica 3D sullo sfondo.

Schema cromatico blu-rosso-blu-rosso per la maglia home del Bologna firmata Macron, impreziosita da un motivo gessato tono su tono. In trasferta l’ispirazione arriva dal 1980-81, le righe rossoblù orizzontali decorano la parte superiore e l’orlo delle maniche. La terza divisa, i cui colori blu e rosso sono stati scelti dai tifosi, presenta il disegno del Nettuno, particolare dell’omonima famosa fontana a Bologna, embossato nella parte anteriore della maglia.

Per i sardi, anch’essi vestiti da Macron, il design è meno tradizionale, infatti la prima maglia non presenta la classica divisione a quarti, ma si divide a metà: rosso a destra, blu a sinistra. La casacca away è bianca con una fascia centrale rossoblù spezzata dagli sponsor, la terza divisa è invece blu con finiture rosse.



Maglie ChievoVerona 2018-2019 – Givova

Anche quest’anno il club scaligero conferma la maglia gialla senza maniche blu, l’unica differenza rispetto alla passata stagione sono i bottoni ai lati del colletto che passano da sinistra a destra. Confermato lo spostamento dello scudetto societario sulla manica in favore della figura di Cangrande I della Scala, ripresa anche sul ventre. La maglia da trasferta è bianca con maniche blu e una riga verticale sul lato su cui poggia lo stemma con i mastini rampanti. Lo stesso modello è usato per la terza divisa, i cui colori sono il blu navy e il giallo.



Maglie Empoli 2018-2019 – Kappa

Nuovo sponsor per l’Empoli che si lega a Kappa e propone una maglia casalinga decisamente innovativa, caratterizzata da una sfumatura blu navy e azzurra. Più basiche le divise away e third, rispettivamente in bianco e nero con piccoli dettagli azzurri. Sono lontani i tempi in cui i kit degli Azzurri erano frutto di idee e creatività elaborate da un “ufficio stile” interno al club.



Maglie Fiorentina 2018-2019 – Le Coq Sportif

La nuova collezione griffata Le Coq Sportif strizza l’occhio agli anni ’70 per quanto riguarda la divisa casalinga. La maglia è interamente viola con un colletto a polo, la novità più eclatante riguarda però i pantaloncini che tornano al colore nero. Le restanti casacche, come lo scorso anno, omaggiano i quartieri di Firenze: gli azzurri di Santa Croce, i verdi di San Giovanni, i rossi di Santa Maria Novella e i bianchi di Santo Spirito.



Maglie Frosinone 2018-2019 – Zeus

Per il ritorno in Serie A il Frosinone si affida a Zeus, la maglia home è gialla come da tradizione, arricchita da inserti azzurri su collo, spalle e bordo maniche, nonchè da un motivo rigato tono su tono. I colori sociali decorano anche la maglia da trasferta mediante un pannello blu e un gradiente giallo che ricopre il petto. La terza casacca, basata sul modello di quella casalinga, gioca con i colori nero e giallo che investono anche lo stemma societario per un look “aggressivo” e piacevole.

La tradizionale maglia del Genoa presenta un effetto degradè sfumato al centro, dove si incontrano il rosso e il blu. Il medesimo effetto lo ritroviamo sui bordi che caratterizzano la fascia orizzontale della maglia away. Molto particolare la terza divisa per i colori blu avio e granata, anch’essa con una sfumatura centrale.

Tornano le righe verticali classiche nerazzurre, ma non mancano le novità: le maniche sono nere e sul fondo compare una grafica ispirata alla pelle del serpente. La trama del biscione caratterizza fortemente anche la seconda maglia, bianca con colletto ricoperto dai colori sociali. La terza invece vuole omaggiare lo stemma cittadino e il Duomo di Milano con i suoi pavimenti in marmo.

Prevale il bianco sulla maglia casalinga della Juventus che si distingue per le sole tre strisce verticali su cui poggia la “toppa” nera del main sponsor, una soluzione che non ha incontrato il favore di tifosi e appassionati. Look contemporaneo per la maglia away color sabbia con il bianconero che fa capolino sull’orlo delle maniche. Diversi toni di grigio e il giallo fluo risaltano infine sulla terza casacca disegnata da adidas per Cristiano Ronaldo e compagni.

A distanza di tre stagioni Lazio e Macron hanno rispolverato la mitica maglia bandiera con l’aquila stilizzata, una replica fedele della casacca nel 1982-83. Prendono ispirazione invece dal 1999-2000, stagione del centenario, le maglie away e third, entrambe con una fascia celeste che scorre su petto e maniche.

A Milano, sponda rossonera, si è aperta una nuova era con il Milan che si è legato a Puma dopo un ventennio a braccetto con adidas. L’esordio è stato bagnato da una maglia a righe, cinque rosse e quattro nere, arricchite sul retro dal diavolo stilizzato usato a cavallo fra gli anni ’70 e ’80. Bianca la seconda maglia con il colletto bordato di rossonero e una riga sfumata che cinge petto e maniche. La terza divisa è nera con un effetto rosso melange sulle maniche.

I kit sfornati da Kappa per il Napoli rappresentano il pieno il carattere vulcanico del presidente De Laurentiis. Su tutte le maglie ruggisce una pantera disegnata sul fronte, abbinata ad una grafica geometrica tono su tono. I colori usati sono l’azzurro, il grigio e il nero e per tutte le casacche il colletto è a polo. Menzione particolare per le maglie da portiere dove compare sul retro la testa di un serpente.



Maglie Parma 2018-2019 – Erreà

Il Parma torna a calcare il palcoscenico della Serie A insieme allo storico sponsor tecnico Erreà. In casa ecco la tradizionale maglia crociata presentata al grido #Difendiamola, la novità è il doppio bordo bianco che decora il colletto e le maniche, un dettaglio ispirato agli anni ’70. La seconda maglia riprende quella a strisce orizzontali del 1998-99, stagione culminata con i successi in Coppa Uefa e Coppa Italia. Molto originale la terza divisa che fonde gli elementi e i colori dello scudo crociato per dare vita a una maglia in cui, su fondo nero, fa da protagonista una croce grigia antracite bordata di gialloblù.

Maglia rossa, colletto giallo e trama ispirata alla Lorica Hamata, l’armatura in maglia metallica usata dai legionari romani, sono questi gli elementi della nuova maglia ideata da Nike per la Roma. La divisa away vuole riprendere nei colori il manto della lupa capitolina, mentre la terza maglia gialla presenta mix grafico tra la mappa di Roma e il profilo del mitico Lupetto di Gratton integrato.

Il blucerchiato è il grande protagonista di tutte le divise realizzate da Joma. In casa la maglia è blu con il Baciccia applicato sulla manica sinistra, sul petto c’è l’immancabile scudo di Genova. La casacca away è bianca con la banda blucerchiata posta in verticale sia davanti che sul retro, un retaggio degli anni ’80. La stessa banda campeggia sulla terza maglia nera, stavolta spostata a destra, ma il pezzo forte è il colletto vintage chiuso dai laccetti.



Maglie Sassuolo 2018-2019 – Kappa

Per il Sassuolo lo sponsor Kappa propone una maglia a strisce strette neroverdi che sfumano in basso in uno sfondo nero. Bianca la maglia away impreziosita da una serie di pinstripes verdi, la terza casacca è invece blu con finiture bianche e lo stemma societario in sublimatico sul lato sinistro.



Maglie Spal 2018-2019 – Macron

Secondo anno per la Spal nella massima serie e insieme a Macron, il brand felsineo ha ideato una maglia casalinga tradizionale a righine verticali bianche e azzurre con un colletto a ‘V’. La seconda divisa è arancione con una fascia diagonale che riprende i colori societari, sul lato sinistro è raffigurato inoltre lo stemma ovale del club. La foto della Curva Ovest, il cuore della tifoseria spallina, è stata inserita nella terza maglia blu, un omaggio per i tifosi sempre pronti a sostenere la squadra dagli spalti del “Paolo Mazza”.

Un motivo a triangoli con il toro rampante all’interno è l’elemento dominante di tutta la collezione disegnata da Kappa per il Torino. In casa il colore di base è ovviamente il granata, mentre in trasferta si passa al bianco. Novità invece la terza maglia verde petrolio con inserti dorati. Da segnalare il cambio di colori degli sponsor, monocromatici sul granata e con i colori originali sulle restanti divise.



Maglie Udinese 2018-2019 – Macron

Nuovo sponsor tecnico anche per l’Udinese che si affida a Macron dopo l’esperienza con HS Football. La prima maglia è a righe verticali bianconere con un colletto a polo rifinito da dettagli in oro e dalla scritta “I primi bianconeri d’Italia”. Un impatto cromatico decisamente importante lo troviamo nella seconda maglia, una cascata dorata con inserti neri e un rigato verticale tono su tono. La terza divisa è blu con un effetto camouflage e inserti giallo fluo.

Font Serie A 2018-2019

Una carrellata con tutti i font di numeri e nomi scelti dai club per questa stagione. Da segnalare i numeri del Frosinone che creano un effetto bicolore interessante, molto originale anche il carattere dell’Udinese con i numeri spezzati.

Sponsor tecnici Serie A 2018-2019

Sono 11 i marchi che vestono i club della massima serie italiana, a dettare legge è Macron che balza al comando con cinque squadre (Bologna, Cagliari, Lazio, Spal e Udinese). Subito dietro Kappa con quattro (Empoli, Napoli, Sassuolo e Torino), chiudono il podio Joma (Atalanta e Sampdoria) e Nike (Inter e Roma) con due sponsorizzazioni. Una sola squadra per adidas, Erreà, Givova, Le Coq Sportif, Lotto, Puma e Zeus.

La parola a voi adesso, in un’ipotetica classifica quali sono le maglie che mettereste nella Top 3? E quali invece vi hanno maggiormente deluso?