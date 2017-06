Sono state presentate da Lotto le nuove maglie del Sochaux Montbéliard per la stagione 2017-2018 di Ligue 2. Si tratta di un binomio storico che va avanti dal 2004 e che proseguirà almeno per i prossimi tre anni.

Prima maglia Sochaux 2017-2018

La maglia casalinga interpreta i colori sociali con il giallo che ricopre il corpo e il blu a decorare le spalle e le maniche. Un inserto bianco cinge invece il colletto a girocollo costruito su due livelli e con il simbolo del leone all’interno.

Sul petto sono presenti lo stemma del club, gli sponsor monocolore e il logo di Lotto al centro. Le iniziali del club, “FCSM” sono stampate sul retro della casacca, a sovrastare le personalizzazioni di colore blu.

I pantaloncini e i calzettoni sono blu con dettagli gialli. Due i tessuti utilizzati dal brand italiano: la parte centrale è in Poly Wave, una microfibra morbida che assicura la massima traspirazione ed è caratterizzata da un effetto onda in 3D. Le maniche e i calzoncini sono invece in Poly Stretch, una fibra estremamente leggera.

Seconda maglia Sochaux 2017-2018

La divisa away mantiene lo stesso template, ma è interamente bianca con il blu a investire il colletto e il bordo delle maniche. Il giallo è invece usato per le linee ricurve intorno al collo.

Come vi sembrano le nuove maglie del Sochaux 2017-2018?