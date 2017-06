Per il secondo anno consecutivo Under Armour firma le maglie del Southampton, dopo aver colto il testimone da adidas due stagioni fa. Scopriamo la nuova collezione 2017-2018 che accompagnerà i Saints nella prossima Premier League.

Prima maglia Southampton 2017-2018

Under Armour rivoluziona il look strisciato, che ha accompagnato i Saints per gran parte della sua storia, e propone una casacca a tinta unita rossa attraversata da un grosso palo centrale bianco. Il colletto a V si ripartisce cromaticamente tra il bianco del retro e il rosso che vivacizza la parte frontale della maglia.

La fascia centrale bianca, contornata da una serie di sottili strisce rossonere, scorre anche sul retro della maglia dove ospita le stampe di nomi e numeri in nero e la scritta “We March On“, impressa dietro al colletto. I bordi delle maniche, coordinati con il corpo della maglia, sono caratterizzati da una striatura rossonera.

I pantaloncini sono neri con una serie di sottili strisce rosse che ne cingono l’orlo richiamando i bordo manica e le cuciture che contornano il grosso palo bianco. I calzettoni bianchi ritrovano le strisce rossonere a contornare una spessa cerchiatura rossa che scorre centralmente e ospita la scritta “Saints”.

L’ispirazione per la prima maglia dei Saints arriva direttamente dagli anni Ottanta. Under Armour infatti, propone il fedele remake di un modello utilizzato tra il 1980 e il 1985, compresi i particolari bordo manica strisciati. Un peccato da questo punto di vista la perdita del colletto a polo con strisce rosso nere inserito sullo scollo a V nero.

Seconda maglia Southampton 2017-2018

Sul kit da trasferta ritroviamo le strisce verticali, assenti nella versione casalinga, proposte in una innovativa colorazione blu petrolio abbinata al nero. Le maniche e il pannello posteriore della maglia sono completamente nere, libere dalle strisce verdi che colorano la parte frontale.

Il verde petrolio colora interamente i pantaloncini, con un sottile bordo nero. Molto vivaci i calzettoni, colorati da hoops neroverdi e impreziositi dalla scritta “Saints” ricamata in bianco sul retro.

La particolare colorazione del kit away dovrebbe scongiurare quanto accaduto lo scorso anno, quando la lega inglese costrinse Under Armour alla produzione straordinaria di un terzo kit per la partita contro i rossoneri del Bournemouth.

Secondo la lega infatti, nè la prima maglia biancorossa, nè la seconda grigiorossa, poteva essere utilizzata dai Saints contro i Cherries e lo sponsor tecnico americano fornì un kit total white per l’occasione.

Under Armour riporta in vita un modello particolare del passato: come giudicate questa scelta? Qual è il vostro giudizio sulle nuove maglie del Southampton 2017-2018?