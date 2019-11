La nazionale spagnola, che quest’anno celebra il centenario dalla fondazione e dalla prima apparizione internazionale, ha presentato la maglia che indosserà nell’edizione itinerante dell’Europeo 2020, annunciando inoltre il rinnovo con Adidas fino al 2030 che chiude un diverbio iniziato nei mesi scorsi.

Come abbiamo già visto in occasione della presentazione della nuova maglia della Germania, il tema ricorrente nella collezione Adidas per Euro 2020 è quello dell’arte che incontra il calcio.

Lo stesso vale per la nuova maglia delle furie rosse, che a seconda di quando detto durante la presentazione dovrebbe essere una rappresentazione astratta della bandiera nazionale pixellata al massimo.

Invece Adidas sul proprio sito ufficiale parla semplicemente di un “effetto dipinto a mano“.

La maglia è rossa divisa in 6 blocchi di tonalità leggermente diverse. Il giallo, oltre agli stemmi e alle strisce Adidas, appare solo sul leone posizionato sul retro del colletto, un timido omaggio al suddetto centenario.

I pantaloncini e i calzettoni sono blu con dettagli gialli rispettivamente sui lati e sul risvolto.

Come giudicate questa versione “artistica” per la Spagna a Euro 2020?