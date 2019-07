Con un bellissimo video emozionale sono state presentate le nuove maglie dello Spezia 2019-2020, ancora firmate Acerbis. Un signore anziano entra in una stanza piena di cimeli delle Aquile, si guarda in giro viaggiando fra i ricordi, poi apre un baule e tira fuori la casacca del 1984-85.

Prima maglia Spezia 2019-2020

È proprio la maglia indossata nell’allora Serie C2 a ispirare la nuova divisa ideata dallo sponsor tecnico delle Aquile. La parte frontale è caratterizzata da una serie di pinstripes nere che rievocano la divisa di trentacinque anni fa.

Il colletto è a girocollo e sul retro reca la scritta “Spezia Calcio”.

Seconda maglia Spezia 2019-2020

Il medesimo disegno è stato scelto per tutte le restanti casacche. La divisa away è nera con finiture in grigio.

Terza maglia Spezia 2019-2020

Come lo scorso anno la terza maglia si colora di rosso, questa volta con il bianco a fare da contrasto.

Maglia portiere Spezia 2019-2020

Il template dei giocatori di movimento è stato scelto anche per i portieri, ma virato nelle tinte giallo e nero.

Che ne pensate dei lavori di Acerbis per le maglie dello Spezia 2019-2020?