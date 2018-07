Nella cornice di SpeziaFest, la manifestazione organizzata dalla Curva Ferrovia, sono state presentate le nuove maglie dello Spezia Calcio 2018-2019 accompagnate dal motto “Vivo per Lei”.

Lo sponsor tecnico è Acerbis che firma le casacche degli aquilotti per il quarto anno consecutivo.

La presentazione è avvenuta in un clima di grande festa popolare, a suggellare il forte legame fra la società e la sua tifoseria. Modelli d’eccezione sono stati proprio alcuni tifosi insieme al sindaco Pierluigi Peracchini che ha indossato ovviamente la maglia casalinga (“la prima maglia per il primo cittadino” sono state le parole di Federico La Valle, storico speaker dello stadio Picco).

Prima maglia Spezia 2018-2019

La classica maglia bianca degli spezzini quest’anno è impreziosita da un leggero effetto rigato tono su tono sulla parte frontale, mentre il retro è interamente in mesh traforato.

Rispetto alla divisa del 2017-18 tornano i dettagli neri in contrasto, in corrispondenza del girocollo, dell’orlo delle maniche e del bordo inferiore. Sul petto campeggiano il lettering di Acerbis, lo stemma storico con le iniziali “ASC” e lo scudetto celebrativo del titolo conquistato nel 1944.

Immancabile all’interno del collo anche la celebre frase di Paolo Ponzo: “Ogni calciatore che veste questa maglia deve sentirsi da una parte onorato dall’altra fortemente responsabile per ciò che rappresenta”.

Seconda maglia Spezia 2018-2019

In trasferta i colori si invertono e il nero diventa la tinta protagonista. Identici tutti i restanti dettagli con il colletto e i bordi in contrasto.

Terza maglia Spezia 2018-2019

Bianco, nero e… rosso! Lo Spezia mantiene inalterati i colori delle ultime stagioni, mantenendo vivo il filone tradizionale senza esperimenti rischiosi.

Maglia portiere Spezia 2018-2019

Anche per i portieri è stato adottato il template dei giocatori di movimento, cambia ovviamente il colore principale che in questo caso è blu. All’occorrenza gli estremi difensori utilizzeranno una delle prime tre maglie.

Una collezione che sposa la tradizione con l’innovazione dei materiali moderni, come giudicate il look firmato Acerbis per lo Spezia 2018-2019?