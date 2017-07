Il St. Pauli e Under Armour hanno presentato le maglie per la stagione 2017-2018, l’ennesima in 2. Bundesliga per il club “Kult” di Amburgo.

I pirati della Reeperbahn e l’azienda americana sono giunti al secondo anno di collaborazione, nonostante gli screzi di qualche mese fa, quando il club, apertamente e storicamente di sinistra, criticò pubblicamente il sostegno al neopresidente Donald Trump da parte del CEO di Under Armour Kevin Plank.

Le nuove maglie sono realizzate in tecnologia HeatGear, un materiale particolarmente elastico, leggero e traspirante. In tutta la collezione troviamo aperti riferimenti e omaggi alla cultura notoriamente alternativa, punk e legata al quartiere di St. Pauli, nel quale ha sede il club anseatico.

Prima maglia St. Pauli 2017-2018

La nuova maglia casalinga dei “Kiezkicker” è marrone con un’appariscente fascia bianco-rosso-bianca al centro. La grafica rievoca l’effetto di una pittura a muro appena eseguita, con la vernice ancora fresca che cola verso il basso. I colori sono quelli del club ma anche quelli dello stadio: il marrone della muratura e il bianco-rosso di scale e pilastri. Il colletto è a girocollo, senza stacco cromatico, mentre i bordi delle maniche sono rossi.

I pantaloncini sono marroni con bordo inferiore rosso, mentre nei calzettoni ritroviamo la fascia bianco-rosso-bianca della maglia, ma senza effetto murales.

Seconda maglia St. Pauli 2017-2018

La maglia da trasferta è un omaggio ancora più esplicito allo stadio e ai murales. La base è bianca ma con una grafica color grigio chiaro che riprende i mattoni del muro del Millerntor-Stadion. Sulla parte superiore della maglia troviamo una fascia rossa all’altezza degli stemmi di club e sponsor tecnico, mentre spalle e colletto sono marroni.

La fascia rossa riprende l’effetto verniciatura della prima maglia. Anche in questo caso i bordi delle maniche sono rossi. I pantaloncini sono bianchi con bordo rosso e i calzettoni bianchi con bordo rosso-marrone.

Terza maglia St. Pauli 2017-2018

La terza maglia dal nome ufficiale “DFB-Pokaltrikot” verrà probabilmente utilizzata solo in Coppa di Germania. La casacca dal colletto con ampia apertura a V è completamente coperta da una grafica in stile camouflage nera e in diverse tonalità di grigio. Anche qui ritroviamo l’effetto “vernice che cola”.

Il disegno mimetico nasconde alcuni Jolly Roger, simbolo storico dei pirati europei e americani adottato dalla tifoseria del St. Pauli e successivamente dal club stesso. Pantaloncini e calzettoni sono totalmente neri.

Cosa ne pensate del nuovo lavoro di Under Armour per le maglie del St. Pauli 2017-2018?