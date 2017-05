In Premier League sono state presentate le nuove maglie dello Stoke City 2017-2018, una delle più antiche squadre del calcio inglese. Per il secondo anno consecutivo sono firmate dalla nostrana Macron, legata ai Potters con un contratto fino al 2021.

Prima maglia Stoke City 2017-2018

La maglia casalinga si conferma nella tradizionale veste a righe verticali biancorosse, un pelo più larghe rispetto alla casacca del 2016-17. I colori sociali decorano il colletto in maglieria, il bordo delle maniche e il tassello in fondo ai fianchi.

Sul retro le righe sono interrotte da un riquadro bianco per la stampa di nomi e numeri con il nuovo font della Premier League, all’altezza del collo è ricamato il soprannome del club: “The Potters”.

I pantaloncini sono bianchi con una banda rossa sui lati contornata di blu che si abbina perfettamente alla maglia. La stessa è replicata in versione ondulata sui calzettoni, i quali sono arricchiti dall’acronimo “SCFC” sul davanti. Sono disponibili anche le calze rosse con banda blu da utilizzare in basi ai colori degli avversari.

Seconda maglia Stoke City 2017-2018

In trasferta Macron passa dal celeste al blu come tinta dominante, interrotto sul petto da una fascia a righine bianche e rosse su cui poggiano lo stemma societario e il marchio Macron, entrambi colorati di blu e bianco.

Il colletto è a polo con l’interno che replica i colori della prima maglia, così come gli inserti sull’orlo delle maniche.

I calzoncini sono interamente blu, più elaborati i calzettoni che nella parte altra richiamano la grafica a righine della casacca.

Maglie portiere Stoke City 2017-2018

Due le divise presentate per i portieri, un ruolo che in passato è stato ricoperto da giocatori del calibro di Gordon Banks e Peter Shilton. La maglia casalinga è viola, mentre quella away è verde acqua.

Entrambe sono realizzate con un colletto a ‘V’ e si caratterizzano per un pattern tono su tono a linee diagonali. Lo stemma del club anche qui perde i colori tipici per abbinarsi a quelli delle maglie.

La nuova maglia dello Stoke City esordirà in casa il 13 maggio contro l’Arsenal. Come giudicate le novità griffate Macron per i Potters 2017-2018?