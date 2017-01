La stagione calcistica del Sudtirol è iniziata all’insegna della continuità, per quanto riguarda lo sponsor tecnico, in quanto il club bolzanino ha mantenuto Garman per il quinto anno consecutivo.

Questo legame così duraturo ha dato vita, per il campionato di Lega Pro 2016-17, girone B, a due maglie disegnate ad hoc dal brand lombardo. Andiamo a vederle nel dettaglio.

Prima maglia Sudtirol 2016-2017

La divisa casalinga, rimane, nella sua iconicità, legata alla tradizione del Sudtirol, richiamando apertamente i colori sociali del club. Il bianco predomina sulla divisa, frontalmente rimane visivamente importante la trama fulminea a rombi rossi disegnata dal prof. Antonino Benincasa nel 2013-14, e votata dai tifosi tramite un contest online.

La trama parte dalla manica destra e taglia obliquamente la divisa donandole dinamicità.

Lo stesso rosso viene utilizzato per la dicitura “FC Sudtirol” sul retro del colletto a girocollo, nonchè per le personalizzazioni. Inoltre lo stemma è posizionato al centro della maglietta e la griffe Garman è inserita lateralmente all’altezza della spalla.

Il kit si completa con i pantaloncini rossi ed i calzettoni bianchi, a loro volta decorati da due inserti obliqui rossi. In base ai colori degli avversari il kit casalingo è abbinato ai pantaloncini bianchi per un look total white.

Seconda maglia Sudtirol 2016-2017

Passando alla divisa da trasferta, la squadra tirolese quest’anno ha promosso la maglia nera come seconda, scalzando quella rossa che veniva solitamente utilizzata come away kit.

Essa si presenta total black, ma con una personalizzazione disegnata e studiata apposta per il club bolzanino: sulla parte destra è presente tono su tono, il reticolato che è stato inserito nel nuovo logo del club, modificato nel maggio 2016, al posto della trama a sacchi presente invece in quello antecedente.

A differenza della divisa casalinga il colletto è a polo con una chiusura verticale a V: la stessa chiusura è un richiamo ai colori sociali del club, con una striscia rossa e bianca.

Il marchio Garman è sempre inserito sulla spalla destra ed invece il logo sociale questa volta prende posizione all’altezza del cuore.

Due kit tradizionali ma allo stesso tempo iconici, personalizzati e ricercati. Cosa ne pensate delle maglie del Sudtirol per la Lega Pro 2016-2017?