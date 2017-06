Dopo la triste annata appena conclusa, terminata con la retrocessione in Championship, il Sunderland ha svelato il suo nuovo look rendendosi protagonista di un’iniziativa curiosa per il lancio delle maglie 2017-2018 realizzate da adidas.

Il nuovo kit casalingo è stato “prestato” ad una formazione di calcio dilettantistico del nord-est che l’ha indossato in un match di Sunday League.

I ragazzi del Dawdon Welfare Park sono scesi in campo contro l’Hall Farm Glasshus indossando le nuove divise dei Black Cats, in una partita trasmessa in diretta sul canale Facebook del Sunderland e seguita da 350.000 tifosi.

Prima maglia Sunderland 2017-2018

Il design della maglia si presenta rinnovato rispetto alla passata stagione, e si caratterizza per le strisce molto sottili che richiamano la casacca biancorossa utilizzata dal Sunderland dal 1887 al 1889.

Le fitte strisce verticali colorano di bianco e di rosso tutto il fronte della divisa e le maniche, mentre sono completamente assenti sul retro.

La stampa di nomi e numeri, nel font della Championship, è bianca con una striscia nera che scorre all’interno dei caratteri. Il bianco e il rosso della maglia si abbinano al nero che colora il colletto a girocollo e i bordi delle maniche.

I pantaloncini sono completamente neri con le tre strisce adidas in rosso poste sui fianchi. Neri anche i calzettoni impreziositi dal bianco e il rosso che ne fasciano la sommità con un doppio bordo.

Maglia portiere Sunderland 2017-2018

Svelata anche la maglia home da portiere, caratterizzata da un elegante bianco accompagnato dal nero dello scollo a ‘V’ e delle tre strisce sulle spalle. Sempre in bianco e nero sono pure i calzoncini e i calzettoni.

Le maglie del Sunderland 2017-2018 in campo

L’esordio della maglia ha portato bene al Dawdon che ha stravinto il match per 7-1 con quattro gol del suo attaccante Robbie Bird.

Come giudicate il look retrò dei Black Cats 2017-2018? Che ve ne pare dell’iniziativa scelta dal Sunderland per il lancio delle nuove maglie?