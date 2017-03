In vista dei campionati europei femminili 2017 nei Paesi Bassi, il cui inizio è fissato il prossimo 6 luglio, adidas ha presentato le nuove maglie della Svezia.

Prima maglia Svezia femminile 2017

Il classico giallo ricopre la maglia casalinga e si abbina al blu del colletto a girocollo, chiuso da due bottoni, al bordo delle maniche e alle tre strisce adidas che scorrono lungo entrambi i fianchi.

Sul petto campeggiano il logo adidas e lo stemma della federazione calcistica svedese (Svenska Fotbollförbundet – SvFF), entrambi ricamati. I pantaloncini sono blu con bordo giallo, la divisa home è chiusa dai calzettoni gialli con l’acronimo SvFF poco sopra la caviglia.

Seconda maglia Svezia femminile 2017

Nella seconda maglia le tinte si invertono, il colletto è a girocollo tradizionale e sullo sfondo c’è un effetto melange. Le strisce adidas ricoprono le spalle, come tutte le casacche adidas away della stagione in corso.

I pantaloncini e le calze sono entrambe blu con finiture gialle.

Come giudicate il lavoro di adidas per le ragazze della Svezia? Queste divise vincono il confronto con le maglie usate alle Olimpiadi 2016?