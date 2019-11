Sempre all’insegna del “crafted from culture”, come abbiamo visto per Austria e Italia, anche la Svizzera ha presentato la nuova maglia away 2020 dai forti richiami culturali.

Per la nazionale elvetica, Puma ha pensato ad una maglia bianca con una leggera grafica a 4 colori. Ammirandola nel dettaglio si nota che è composta da tante piccole croci, simbolo nazionale della confederazione, che insieme formano quattro montagne di quattro colori diversi.

Ognuna di queste rappresenta una delle 4 lingue ufficiali della Svizzera, che in ordine di numero di parlanti sono il tedesco, il francese, l’italiano e il romancio.

Il completo è tutto bianco, con pantaloncini e calzettoni dello stesso colore. Il rosso decora solamente lo stemma Puma, i dettagli sul colletto e sul fianco dei pantaloncini e la scritta Suisse sul retro del colletto.