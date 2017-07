Lo Swansea City si proietta nella prossima stagione di Premier League svelando le nuove maglie 2017-2018. La collezione è stata prodotta dall’azienda spagnola Joma, al suo secondo anno a fianco degli Swans dopo aver preso il testimone da adidas.

Prima maglia Swansea City 2017 -2018

La prima maglia dei gallesi, bianca come da tradizione, presenta alcuni inserti a contrasto assenti nella versione della passata stagione. Il nero colora il colletto a Y e i sottili bordi delle maniche, oltre i due loghi Joma posti sulle spalle, il lettering del brand spagnolo cucito sul petto, e le personalizzazioni applicate sul retro.

Sul fronte della maglia fa il suo esordio il nuovo main sponsor, applicato in azzurro e arancione; si tratta della compagnia asiatica di scommesse online Letou. Sulla manica sinistra fa invece mostra di sè il logo del secondo sponsor, l’azienda di sicurezza informatica Barracuda.

Molto pulito anche il design dei pantaloncini, completamente bianchi con un sottile bordo, coordinato con quello delle maniche, di colore nero. Il lettering Joma è cucito in nero, come le numerazioni. Tocco di classe infine per i calzettoni, decorati nella parte alta da sottilissime hoops orizzontali. Sul retro è ricamata la denominazione societaria “Swansea City AFC“.

Seconda maglia Swansea City 2017-2018

Dopo il turchese dello scorso anno Joma omaggia l’identità territoriale degli Swans con la nuova divisa away, proponendo i colori della bandiera gallese. La maglia è rossa con una fantasiosa trama tono su tono che ne decora la parte frontale.

Il colletto, molto elaborato, consiste in uno scollo a V biancoverde sul quale si inseriscono due lembi in maglieria con sottili strisce biancorosse. I bordi delle maniche, verdi con striature rosso-bianche, sono coordinati con il colletto. I loghi degli sponsor sono applicati in bianco, come le stampe di nomi e numeri posti sul pannello posteriore.

I pantaloncini e i calzettoni si abbinano cromaticamente alla maglia, formando un kit total red. Il verde colora un inserto laterale sui pantaloncini, le sottili hoops e il lettering della squadra gallese sui calzettoni.

Impossibile non fare un pensierino a questa divisa come kit del Galles che, a mio avviso, guadagnerebbe in un ipotetica sostituzione con le attuali maglie firmate adidas.

Maglia Portiere Swansea City 2017-2018

Lo Swansea ha svelato anche la nuova divisa per i portieri in un tenue celeste ghiaccio. Una trama a linee spezzate grigie decora la zona delle spalle. I loghi dello sponsor tecnico sono cuciti in nero, come il main sponsor applicato al centro della maglia e il secondo sponsor posto sulla manica sinistra.

I pantaloncini e i calzettoni completano il look dei portieri proposto da Joma, il celeste è contrastato solo dal nero dei loghi Joma e della scritta sul retro dei calzettoni.

Una casacca che sposa la tradizione e una seconda che omaggia l’identità gallese della squadra. Qual è la vostra opinione sulle maglie dello Swansea 2017-2018?