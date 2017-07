Sono state svelate online dal sito ufficiale le nuove maglie del Torino 2017-2018, ancora una volta realizzate da Kappa. A indossarle nelle immagini della campagna di lancio ci sono Emiliano Moretti, Iaqo Falque, Lyanco e Salvatore Sirigu.

Prima maglia Torino 2017-2018

Il granata è il protagonista assoluto della maglia casalinga che si distingue per la sagoma del Toro tono su tono nella parte frontale. Un dettaglio che Kappa continua a proporre dalla casacca dell’Europa League 2014-15 con il medesimo disegno.

Il colletto sagomato a girocollo è sottolineato parzialmente da un bordino bianco che ritroviamo anche sull’orlo delle maniche. All’interno è personalizzato con l’acronimo “FVCG”, Forza Vecchio Cuore Granata, mentre sul retro reca il nome del club “Torino FC”.

Sul petto sono presenti il lettering Kappa e lo stemma societario in silicone applicato a caldo, le maniche invece sono decorate dagli Omini in serie come sulle divise dello scorso anno. Rinnovato il font di nomi e numeri con uno stile più squadrato.

I pantaloncini sono integralmente bianchi con i loghi di Kappa in contrasto sui lati.

Seconda maglia Torino 2017-2018

In attesa della presentazione ufficiale

Terza maglia Torino 2017-2018

In attesa della presentazione ufficiale

Maglie portiere Torino 2017-2018

Poche novità anche per la maglia da portiere, basata sul medesimo modello Kombat dei giocatori di movimento. Il verde rispetto allo scorso anno si schiarisce permangono invece il disegno del Toro e le finiture granata sul colletto e sul bordo manica.

Che ne pensate delle nuove maglie di Kappa per il Torino 2017-2018?