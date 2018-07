L’inizio della preparazione estiva agli ordini di mister Mazzarri è stata l’occasione per svelare le nuove maglie del Torino 2018-2019. La presentazione è avvenuta presso la sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, con la partecipazione di Andrea Ancora per la Cairo Communication, Paolo Fulgenzi per Kappa, Massimo Nalli per Suzuki e Vittore Beretta per l’omonimo co-sponsor che da anni è partner del Toro.

Prima maglia Torino 2018-2019

Il toro in versione gigante dello scorso anno si rimpicciolisce e caratterizza l’intera parte frontale con una grafica a triangolini tono su tono molto identificativa. Il colletto è bianco a forma di ‘V’, gli inserti bianchi compaiono anche sui fianchi.

Sul petto troviamo lo stemma in silicone a sinistra, il lettering Kappa a destra e più in basso gli sponsor Beretta e Suzuki. Personalizzato pure il retro del collo con la scritta “Granata è il nostro colore”.

Non cambia il font ufficiale di nomi e numeri che sono bianchi come da tradizione.

Seconda maglia Torino 2018-2019

Template identico alla maglia casalinga con il bianco che diventa il colore di base e il granata a mettere in risalto i dettagli. Permangono la grafica con il toro rampante in miniatura sullo sfondo e la frase “Granata è il nostro colore” sul retro del collo.

Cambiano invece i colori degli sponsor, non più monocromatici ma con le tinte originali. Unica eccezione Sportpesa apposto sotto i numeri che si abbina perfettamente al granata delle finiture.

Terza maglia Torino 2018-2019

Sarà presentata nei prossimi giorni, i colori secondo le indiscrezioni saranno il verde e l’oro.

Maglia portiere Torino 2018-2019

Sulla divisa da portiere il colore principale è l’antracite, dettagli granata su colletto, bordo manica e fianchi, finiture in oro per i loghi di Kappa e la scritta sulla nuca.

Pantaloncini e calzettoni Torino 2018-2019

In serie tutti i pantaloncini e i calzettoni a disposizione del Torino per la prossima Serie A. I primi sono ricoperti dalla grafica all over tono su tono, le calze invece si distinguono per il toro rampante ricamato sul fronte.

Qual è il vostro giudizio sulle nuove maglie del Torino 2018-2019?