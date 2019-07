Sono state presentate a Bormio le nuove maglie del Torino 2019-2020, le prime firmate dal neo sponsor tecnico Joma che vestirà i granata per i prossimi cinque anni.

A fare gli onori di casa c’era Alberto Barile, direttore operativo del Toro: “È per me un grandissimo piacere svelare le maglie per la prossima stagione. Sono onorato di poter avere al mio fianco Marina Lopez, la direttrice marketing e comunicazione di Joma nonché il Presidente di Joma Italia Mirko Annibale per presentare questo accordo. Joma è tra le prime dieci aziende nel campo dell’abbigliamento sportivo, crediamo che ci darà l’impulso per lo sviluppo internazionale del brand. Infine, ci tengo anche a ringraziare Kappa per questi anni di lavoro vissuti insieme ad un partner dalle grandi qualità professionali”.

Prima maglia Torino 2019-2020

L’inconfondibile colore granata è accompagnato dal bianco che investe il colletto a polo con i bottoni, l’orlo delle maniche e il bordo inferiore. All’interno del collo è stampata la frase “Lo urla la gente, lo dice la storia, la leggenda è la nostra gloria. Torino siamo noi”.

Seconda maglia Torino 2019-2020

In aggiornamento…