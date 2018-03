Non sarà tra le favorite, ma una squadra che in rosa può vantare giocatori come Luis Suarez, Edison Cavani e Diego Godin va sempre tenuta in considerazione. Parliamo dell’Uruguay che ha presentato le nuove maglie per i Mondiali 2018.

Prima maglia Uruguay Mondiali 2018

L’inconfondibile colore celeste, da cui il soprannome La Celeste, la fa da padrone nel nuovo disegno di Puma. Il secondo colore è il nero, utilizzato per mettere in risalto lo scollo a ‘V’ e i loghi di Puma sul petto e sulle maniche.

Al centro della casacca c’è una raffigurazione del monumento “Un Sol para Atlántida” di Carlos Páez Vilaró, l’artista uruguaiano scomparso nel 2014. L’opera riprende il Sol de Mayo presente sulla bandiera dell’Uruguay.

Sul retro sono disegnate cinque linee bianche che, unite allo sfondo celeste, simboleggiano la bandiera nazionale.

I nomi e i numeri sono neri, colore utilizzato anche per i pantaloncini e i calzettoni. Quest’ultimi sono rifiniti da un risvolto celeste.

Seconda maglia Uruguay Mondiali 2018

Molto semplice e con pochi acuti è la seconda maglia che fa parte della collezione unica di Puma riservata alle sue nazionali, come ad esempio l’Italia o il Camerun.

Gli unici dettagli sono il girocollo parzialmente colorato di celeste e le linee sul retro.

I pantaloncini sono celesti mentre i calzettoni sono in tinta con la maglia.

Il campionato mondiale dell’Uruguay inizierà il 15 giugno contro l’Egitto, in seguito affronterà l’Arabia Saudita e infine i padroni di casa della Russia nella partita che potrebbe decretare la vincitrice del gruppo A.

Che ne pensate delle nuove divise di Puma per l’Uruguay 2018?